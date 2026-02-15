विदेश

कैलिफोर्निया में लापता भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया की मौत, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में कर रहे थे पढ़ाई

Ajay Yadav15 February 2026 - 9:36 AM
2 minutes read
USA News :
कैलिफोर्निया में लापता भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया की मौत, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में कर रहे थे पढ़ाई

USA News : अमेरिका के कैलिफोर्निया में लापता भारतीय छात्र की मौत हो गई है. भारतीय दूतावास (अमेरिका) ने जानकारी दी है कि पुलिस को छात्र का शव बरामद हुआ है. मृतक छात्र की पहचान 22 वर्षीय साकेत श्रीनिवासैया के रूप में हुई है. वह कर्नाटक का रहने वाला था और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहा था.

द बर्कले स्कैनर की रिपोर्ट के अनुसार, लापता छात्र का बैकपैक पार्क हिल्स इलाके में एक घर के दरवाजे पर मिला था. बैकपैक के अंदर छात्र का पासपोर्ट और लैपटॉप मौजूद था. वहीं, भारतीय वाणिज्य दूतावास, सैन फ्रांसिस्को ने छात्र की गुमशुदगी पर गहरी चिंता जताई थी. पुलिस के अनुसार, 22 छात्र साकेत श्रीनिवासैया को आखिरी बार ड्वाइट ने का 1700 ब्लॉक इलाके में देखा गया था. यह स्थान सैन फ्रांसिस्को के नजदीकी क्षेत्र में स्थित है.

श्रीनिवासैया का शव मिलने की पुष्टि की

भारतीय वाणिज्य दूतावास, सैन फ्रांसिस्को ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि स्थानीय पुलिस ने लापता भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया का शव मिलने की पुष्टि कर दी है.

कॉन्सुलेट ने कहा, “यह जानकारी साझा करते हुए हमें दुख हो रहा है. इस अत्यंत कठिन समय में हम उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं. दूतावास परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगा, जिसमें स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय और पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत भेजने की व्यवस्था शामिल है. हमारे अधिकारी लगातार परिवार के संपर्क में हैं और सभी आवश्यक औपचारिकताओं व सेवाओं में उनकी मदद करेंगे.”

टिल्डेन रीजनल पार्क में तलाशी की गई

22 वर्षीय साकेत श्रीनिवासैया यूनिवर्सिटी में केमिकल एंड बायोमॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग विभाग से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने वर्ष 2025 में आईआईटी मद्रास से बीटेक की डिग्री हासिल की थी.

पुलिस ने उन्हें ‘एट-रिस्क’ यानी जोखिम श्रेणी में रखते हुए उनकी तलाश तेज कर दी थी. इस दौरान लेक अंजा और उसके आसपास स्थित टिल्डेन रीजनल पार्क क्षेत्र में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इसके बाद पुलिस ने साकेत श्रीनिवासैया का शव मिलने की पुष्टि की.

ये भी पढ़ें- नोएडा वासियों को PM Modi का तोहफा, एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को दी मंजूरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 February 2026 - 9:36 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of डॉ. तरुणजीत सिंह बुतालिया ने लाहौर एचिसन कॉलेज में कराया शबद कीर्तन, 80 वर्षों बाद सिख अरदास आयोजित

डॉ. तरुणजीत सिंह बुतालिया ने लाहौर एचिसन कॉलेज में कराया शबद कीर्तन, 80 वर्षों बाद सिख अरदास आयोजित

13 February 2026 - 7:25 PM
Photo of Bangladesh Elections : पीएम मोदी ने तारिक रहमान से की फोन पर बात, BNP की प्रचंड जीत

Bangladesh Elections : पीएम मोदी ने तारिक रहमान से की फोन पर बात, BNP की प्रचंड जीत

13 February 2026 - 6:12 PM
Photo of Bangladesh Elections Results : तारिक रहमान की प्रचंड जीत, 48% वोटिंग, 4 लोगों की मौत, 3 घायल

Bangladesh Elections Results : तारिक रहमान की प्रचंड जीत, 48% वोटिंग, 4 लोगों की मौत, 3 घायल

13 February 2026 - 10:58 AM
Photo of PM मोदी ने BNP की जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी, भारत-बांग्लादेश रिश्तों में मजबूती का संकेत

PM मोदी ने BNP की जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी, भारत-बांग्लादेश रिश्तों में मजबूती का संकेत

13 February 2026 - 10:53 AM
Photo of बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत: तारिक रहमान की वापसी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत से शेख हसीना युग पर विराम

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत: तारिक रहमान की वापसी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत से शेख हसीना युग पर विराम

13 February 2026 - 9:40 AM
Photo of सिएटल में भारत की छात्रा जाह्नवी कंडुला के परिवार को 260 करोड़ का सेटलमेंट

सिएटल में भारत की छात्रा जाह्नवी कंडुला के परिवार को 260 करोड़ का सेटलमेंट

12 February 2026 - 2:37 PM
Photo of पाकिस्तानी सेना की खुली पोल, महज़ चार जिलों की सेना है मुनीर आर्मी, संसद में सबूत पेश

पाकिस्तानी सेना की खुली पोल, महज़ चार जिलों की सेना है मुनीर आर्मी, संसद में सबूत पेश

12 February 2026 - 2:37 PM
Photo of Social Media Ban : देश में Whatsapp, YouTube और Instagram पर लगी रोक, नहीं कर रहे काम

Social Media Ban : देश में Whatsapp, YouTube और Instagram पर लगी रोक, नहीं कर रहे काम

12 February 2026 - 12:44 PM
Photo of वोटिंग से ठीक पहले बांग्लादेश में खून-खराबा! चाय बागान से हिंदू युवक की लाश, चावल व्यापारी की भी हत्या

वोटिंग से ठीक पहले बांग्लादेश में खून-खराबा! चाय बागान से हिंदू युवक की लाश, चावल व्यापारी की भी हत्या

12 February 2026 - 8:29 AM
Photo of थाईलैंड में ताबड़तोड़ फायरिंग, 22 बच्चों समेत 34 लोगों की मौत, डे-केयर सेंटर में बड़ा हमला

थाईलैंड में ताबड़तोड़ फायरिंग, 22 बच्चों समेत 34 लोगों की मौत, डे-केयर सेंटर में बड़ा हमला

11 February 2026 - 5:38 PM
Back to top button