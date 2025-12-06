राष्ट्रीय

भारतीय रेल की बड़ी सौगात, जल्द दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानें क्या है रूट और टाइमिंग

Karan Panchal6 December 2025 - 12:59 PM
Vande Bharat Sleeper Train : भारतीय रेल की बड़ी सौगात, जल्द दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानें क्या है रूट और टाइमिंग

Vande Bharat Sleeper Train : देश के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, भारतीय रेल जल्द ही देश की पहली सुपरफास्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है। जो यात्रियों के लंबे सफर को आरामदायक और आधुनिक बनाएगी। रेलवे इस ट्रेन के ऐतिहासिक लॉन्च को लेकर अंतिम चरण में है, और यात्रियों में भी इसका बेसब्री से इंतजार हैं।

ट्रेन का पहला रैक 12 दिसंबर को उत्तर रेलवे के लिए रवाना होगा, जिसके बाद दिल्ली-पटना रूट पर इसका ट्रायल रन किया जाएगा। रेलवे को उम्मीद है कि यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा के अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाएगी।

किस रूट पर चलेगी ट्रेन

भारतीय रेलवे का बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा है। बिहार से बड़ी संख्या में लोग देश की राजधानी दिल्ली आते-जाते रहते हैं। भारतीय रेल समय-समय पर स्पेशल ट्रेनें चलवाती है। जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से बिहार की रूट पर चलती नजर आएगी।

क्या होगी ट्रेन की टाइमिंग

रेलवे के अनुसार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को सप्ताह में छह दिन चलाने की प्लानिंग है। पटना से यह ट्रेन शाम के समय रवाना होगी और अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंचेगी। फिलहाल समय को लेकर ऑफिशियल शेड्यूल अभी तय नहीं है। ट्रेन 160 किमी/घंटा की अधिकतम गति से दौड़ने के लिए डिजाइन हुई है।

जानिए ट्रेन की सुविधाएं

वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच और अलग-अलग श्रेणियों में मिलाकर 827 बर्थ उपलब्ध होंगी। ट्रेन में थर्ड एसी के 11 कोच, सेकेंड एसी के चार और फर्स्ट एसी का एक कोच लगा होगा।

साथ ही इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, बायो-टॉयलेट, सीसीटीवी कैमरे, पर्सनल रीडिंग लाइट्स और प्रीमियम क्वालिटी वाला आरामदायक इंटीरियर शामिल होगा। बता दें की जरूरत पड़ने पर ट्रेन के कोचों की संख्या बढ़ाकर 24 तक की जा सकती है।

