IndiGo Flights Cancelled : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की आज 350 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। लगातार पांचवें दिन भी कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ा। परेशान यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रात गुज़ारनी पड़ी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर रातभर पैसेंजर परेशान रहे।

बता दें कि इससे पहले चार दिन में कैंसिल की गई उड़ानों की संख्या 2 हजार से अधिक हो गई है। पिछले 4 दिन से रोजाना लगभग 450 फ्लाइट्स में देरी हो रही हैं।

इंडिगो का बयान

एयरलाइन ने एक बयान जारी कर कहा कि तकनीकी कमियों के चलते व Winter शेड्यूल में फेरबदल, नेटवर्क, मौसम, स्लोडाउन और क्रू रोस्टरिंग से जुड़े नए नियमों (FDTL) के चलते परिचालन प्रभावित है। कंपनी का दावा है कि जल्द स्थिति में सुधार किया जाएगा।

15 दिसंबर तक लगेगा समय, होगा एक्शन

इंडिगो के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल होने में 15 दिसंबर तक का समय लगेगा। हालांकि, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि नए FDTL नॉर्म्स 1 नवंबर से लागू हैं, लेकिन किसी अन्य एयरलाइन को दिक्कत नहीं आई, जिससे साफ है कि गलती इंडिगो की है। एयरलाइन की लापरवाही की जांच होगी और एक्शन लिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इंडिगो एयरलाइन दो हजार से अधिक घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। कंपनी ने यात्रियों से माफी मांगी है।

