Ind Vs Nz : न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज के तीसरे मैच में भारत को जीत के लिए 338 रन का लक्ष्य दिया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का चुनाव किया था।

मिचेल-फिलिप्स ने संभाला मोर्चा

खराब शुरुआत के साथ, टीम के ओपनर्स 5 रन पर चलते बने। फिर 58 रन पर तीसरा बैट्समैन भी पवेलियन लौट गया। इसके बाद मैदान में उतरे डेरिल मिचेल और फिलिप्स ने मोर्चा संभाला। मिचेल ने 137 रन और ग्लेन फिलिप्स ने 106 रनों की जवाबी पारी खेली। चौथे विकेट के लिए 219 रन की साझेदारी करते हुए स्कोर 337 रन पहुंचा दिया।

दबदबा कायम रखेगी भारतीय टीम

बता दें कि भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 3-3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को एक-एक विकेट हाथ लगा। अब भारत को 339 रन बनाते हुए सीरिज को जितना होगा। हांलाकि अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से देंखे तो भारतीय टीम इंदौर में एक भी मैच नहीं हारी है। आज की जीत के बाद भारत यही दबदबा कायम रखने वाला है।

भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11

भारत- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह।

न्यूजीलैंड- माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिच हे (विकेटकीपर), जैक फॉल्क्स, काइल जैमिसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैडन लेनोक्स।

