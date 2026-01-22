Uttar Pradesh

मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते भाइयों ने की सगी बहन की हत्या, प्रेमी को भी उतारा मौत के घाट

Moradabad Honour Killing :
Moradabad Honour Killing : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक महिला शिक्षक और उसके प्रेमी की कथित तौर पर युवती के तीन भाइयों ने मिलकर हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों के शव गांव के मंदिर के पीछे खेत में दफना दिए गए.

पुलिस ने बुधवार रात मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र से दोनों शव निकलवाए और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मामला अलग-अलग समुदाय से जुड़ा बताया जा रहा है. प्रेमी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने युवती के भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, वहीं दो भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पाकबड़ा में प्रेम संबंध बना हत्या की वजह

घटना मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र की है. उमरी सब्जीपुर गांव की रहने वाली काजल पढ़ाई कर रही थी और साथ ही एक निजी स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम भी करती थी. गांव के ही अरमान के साथ उसका पिछले करीब दो सालों से प्रेम संबंध था.

18 जनवरी, रविवार की रात अरमान अपनी प्रेमिका काजल से मिलने उसके घर पहुंच गया. इसी दौरान परिजनों ने दोनों को एक साथ देख लिया. इससे नाराज होकर घरवालों ने दोनों को पकड़ लिया और गुस्से में आकर काजल व अरमान की बेरहमी से हत्या कर दी.

शव छिपाने के लिए नदी किनारे दफनाए गए

सबूत मिटाने की नीयत से आरोपी दोनों के शवों को गांव से काफी दूर गागन नदी के किनारे नीम करोली बाबा मंदिर के पास ले गए. वहां गड्ढा खोदकर दोनों को जमीन में दफना दिया गया. यह जगह गांव से दूर होने के कारण आरोपियों को लगा कि शवों का पता आसानी से नहीं चल पाएगा.

तीन दिन तक भटकते रहे परिजन

उधर, अरमान के परिजन पिछले तीन दिनों से उसकी तलाश में थाने के चक्कर काट रहे थे. परिजनों का आरोप है कि उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. इसी लापरवाही और टालमटोल के चलते आरोपियों को तीन दिनों तक सबूत छिपाने का मौका मिलता रहा.

वहीं, मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि युवक-युवती एक-दूसरे को पहले से जानते थे और जांच के दौरान शक युवती के भाइयों पर गया. पुलिस ने दो भाइयों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, तो उन्होंने बहन और उसके प्रेमी की हत्या कर शव मंदिर के पीछे खेत में दबाने की बात कबूल कर ली.

बुधवार को कई थानों की पुलिस ने पाकबड़ा पुलिस के साथ गागन नदी किनारे खुदाई कर नीम करौली मंदिर के पास से दोनों शव बरामद किए. शव निकलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी.

इसको देखते हुए CO सिविल लाइन ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा PAC को भी बुला लिया. फिर दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. प्रशासन ने सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए सभी संभावित सावधानियां बरतीं. ग्राम प्रधान बबलू सैनी ने बताया कि हमें पता नहीं था कि दोनों का अफेयर कितने दिनों से चल रहा था. अभी शाम को पुलिस के जरिए पता चला है कि मृतक लड़के के घरवालों की तरफ से शिकायत भी दी गई थी. छानबीन से पता चला है कि दोनों का मर्डर कर दिया गया.

तीसरे की तलाश जारी

वही, मृतक युवक के परिजनों की तहरीर पर थाना पाकबड़ा में केस दर्ज किया गया है. यह मुकदमा बीएनएस की धारा 103(1) और 238 के तहत युवती के तीन भाइयों के खिलाफ दर्ज किया गया है. पुलिस दो आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है. दोनों शव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, आरोपियों की निशानदेही और वीडियोग्राफी के साथ बरामद किए गए हैं.

हत्या में इस्तेमाल हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. पुलिस ने सभी अहम सबूत सुरक्षित कर लिए हैं, ताकि अदालत में मजबूत मामला पेश किया जा सके. फिलहाल तीसरे आरोपी भाई की तलाश जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

दोषियों को सख्त सजा का भरोसा

मुरादाबाद एसएसपी ने भरोसा दिलाया है कि मामले में शामिल सभी दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

एसएसपी सतपाल अंतिल ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. फिलहाल क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरत रहा है.

बता दें कि यह घटना एक बार फिर ऑनर किलिंग जैसी गंभीर सामाजिक समस्या को सामने लाती है. सामाजिक संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. विशेषज्ञों का कहना है कि समाज की सोच में बदलाव और कानून का प्रभावी पालन ही ऐसी घटनाओं को रोकने का एकमात्र रास्ता है.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना में 100 कुत्तों की जहर देकर हत्या, पशु प्रेमियों में आक्रोश, सरपंच समेत तीन गिरफ्तार

