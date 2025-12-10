Gujarat

गुजरात में दोस्त ने दोस्त की हत्या, शव के टुकड़े कर बोरवेल में फेंका

Ajay Yadav10 December 2025 - 3:23 PM
Gujarat News :
Gujarat News : गुजरात से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. 20 वर्षीय युवक पिछले 6 दिनों से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. अचानक पुलिस को रमेश का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. जांच में पता चला है कि रमेश की हत्या उसके दोस्त किशोर ने की है. आरोपी ने बताया की यह हत्या एक महिला को लेकर हुए झगड़े के बाद की गई थी.

पुलिस के डर से बताया सच

गुजरात पुलिस के मुताबिक, किशोर ने एक महिला को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और उस पर रिलेशनशिप में आने का दबाव बना रहा था. महिला ने यह बात रमेश को बताई, जिससे दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. धीरे-धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन गया और मामला हत्या तक पहुँच गया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

बेरहमी से शरीर के किए टुकड़े

पुलिस की जांच में किशोर ने बताया कि पहले वह रमेश को गांव से बाहर ले गया, और फिर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने बताया की उसने रमेश का सिर धड़ से अलग कर दिया. और उसके हाथ-पैर काट कर शरीर के सभी टुकड़ों को बोरवेल में फेंक दिया उसने युवक का धड़ को जलाकर राख कर दिया. पुलिस ने किशोर को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है. और किशोर की बताई हुई जगह से पुलिस ने रमेश का शव भी बरामद कर लिया. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

