आईसीआई ने फरीदाबाद मॉड्यूल में आतंकवादियों और हैंडलरों की योजनाओं का पर्दाफाश किया

Delhi Blast :
Delhi Blast : केंद्रीय जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद-सहारनपुर मॉड्यूल से जुड़े आरोपियों की एक हफ्ते की पूछताछ के बाद बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. सूत्रों के अनुसार, सरहद पार बैठे आतंक के हैंडलरों ने डॉक्टर आदिल के भाई डॉक्टर मुजफ्फर को अलकायदा के आतंकी संगठन अंसार गजातुल हिन्द का प्रमुख बनाने का वादा किया था, साथ ही यह भी कहा गया कि ग्रुप को हर साल 10 करोड़ से अधिक आतंकवादी गतिविधियों के लिए मुहैया कराए जाएंगे.

जाकिर मूसा प्रभावित डॉक्टर मुजफ्फर-मुजम्मिल

पूछताछ में सामने आया कि डॉक्टर मुजफ्फर और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों ही आतंकी जाकिर मूसा से प्रभावित थे. उनके हैंडलर फैसल इश्फाक भट्ट ने उन्हें समझाया था कि भारत के अन्य राज्यों में इंडियन मुजाहिद्दीन जैसी बड़े धमाके करके निजाम ए मुस्तफा का सपना पूरा किया जा सकता है. फैसल इशफाक भट्ट ने इन्हें ये भी समझाया था कि अगर भारत के अन्य राज्यों में बड़े बम धमाके होंगे तो डॉक्टर मुजफ्फर को अल कायदा भारत चीफ उस्मान महमूद और जैश ए मोहम्मद की फिदायीन यूनिट के कमांडर मौलाना अम्मार अल्वी से मिलवाकर अंसार गजवात उल हिन्द की कमान दे दी जाएगी.

अबू उकाशाह का टेलीग्राम और तुर्की लिंक

पूछताछ के दौरान आतंकी डॉक्टर शाहीन ने एजेंसियों को बताया कि वह इस मॉड्यूल में डॉक्टर मुजम्मिल के कहने पर शामिल हुई थी और उसके निर्देशानुसार ही काम करती थी. इसके अलावा जांच एजेंसियों को डॉक्टर अबू उकाशाह नाम के हैंडलर का टेलीग्राम अकाउंट भी मिला, जिसके जरिए डॉक्टर मुजफ्फर, डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल साल 2022 में तुर्की गए थे.

जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा से जुड़ा

जांच में सामने आया कि इस हैंडलर की लोकेशन अफगानिस्तान के नंगहार प्रांत में ट्रैक की गई है. सूत्रों के अनुसार, डॉक्टर अबू उकाशाह ने तुर्की में आरोपियों से मिलने के दौरान जानकारी दी थी कि वह पाकिस्तान के कराची का रहने वाला है और जैश ए मोहम्मद, तहरीक ए तालिबान और अल-कायदा के साथ काम करता है. इसके अलावा, इश्फाक भट्ट और हंजुल्ला से आरोपियों की पहचान कराने का काम भी इसी हैंडलर ने किया था.

हंजुल्लाह की IP लोकेशन कश्मीर में

जांच में सामने आया कि एक और हैंडलर हंजुल्लाह उर्फ उमर बिन खत्ताब, जिसने डॉक्टर उमर को बम बनाने की 42 वीडियो भेजी थीं, की IP लोकेशन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बराली इलाके की मिली है. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर पर नाम वाले हंजल्ला और हंजुल्लाह एक ही व्यक्ति हैं, क्योंकि मॉड्यूल से जुड़े किसी आरोपी ने हंजुल्लाह से कभी व्यक्तिगत या वीडियो कॉल संपर्क की बात नहीं मानी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हंजुल्लाह केवल डॉक्टर उमर और इरफान अहमद वागे से ही संपर्क करता था.

