कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब कई राज्यों में फैला

काशीपुर में बिना अनुमति जुलूस के दौरान हिंसा

पथराव और पुलिस पर हमला, माहौल तनावपूर्ण

पुलिस ने हालात संभाले, उपद्रवियों की पहचान जारी

नेता नदीम अख्तर पर आरोप, सख्त कार्रवाई होगी

Road Protest : उत्तर प्रदेश के कानपुर में 4 सितंबर को ‘I Love मोहम्मद’ का पोस्टर लगाए जाने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था. इस मामले में यूपी पुलिस ने 25 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए, जो अब उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड तक पहुंच गया. हाल ही में उत्तराखंड के काशीपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटना हुई है.

काशीपुर में बिना अनुमति निकाले गए

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में ‘I Love मोहम्मद’ जुलूस निकाला गया. जिसके लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी. बिना अनुमति निकाले गए इस जुलूस के दौरान अचानक पथराव, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हो गई. जुलूस अली खां क्षेत्र से निकाला गया और इसमें शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की पिटाई की, जिससे हालात बिगड़ गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

उपद्रवियों की पहचान के लिए जांच तेज

हालांकि, एसपी सिटी अभय सिंह और मौके पर मौजूद पुलिस बल ने अपनी सूझबूझ के साथ हालात पर काबू पा लिया. पुलिस ने तुरंत टीमें गठित कर पूरे शहर में CCTV फुटेज और वीडियो की मदद से उपद्रवियों की पहचान में जुट गई. पुलिस का कहना है कि किसी भी कीमत पर उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और शहर में कोई जनहानि नहीं हुई, न ही उद्योग-व्यापार को नुकसान पहुंचने दिया गया.

नदीम अख्तर की भूमिका भी आई सामने

एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान माहौल बिगड़ा गया था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई और टीम की सूझबूझ से पूरे शहर को नियंत्रण में रखा गया है. इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर और उसके साथियों की भूमिका सामने आई है. सभी उपद्रवियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में कानून का राज है. किसी को भी गुंडाराज या अशांति फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

