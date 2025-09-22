Uttar Pradesh

काशीपुर में ‘I Love मोहम्मद’ जुलूस बना बवाल की वजह : बिना अनुमति निकला मार्च, पथराव-हिंसा के बाद S.P. ने नेता नदीम अख्तर को बताया जिम्मेदार

Ajay Yadav22 September 2025 - 11:31 AM
2 minutes read
Road Protest :
काशीपुर में 'I Love मोहम्मद' जुलूस बना बवाल की वजह: बिना अनुमति निकला मार्च, पथराव-हिंसा के बाद S.P. ने नेता नदीम अख्तर को बताया जिम्मेदार

फटाफट पढ़ें

  • कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब कई राज्यों में फैला
  • काशीपुर में बिना अनुमति जुलूस के दौरान हिंसा
  • पथराव और पुलिस पर हमला, माहौल तनावपूर्ण
  • पुलिस ने हालात संभाले, उपद्रवियों की पहचान जारी
  • नेता नदीम अख्तर पर आरोप, सख्त कार्रवाई होगी

Road Protest : उत्तर प्रदेश के कानपुर में 4 सितंबर को ‘I Love मोहम्मद’ का पोस्टर लगाए जाने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था. इस मामले में यूपी पुलिस ने 25 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए, जो अब उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड तक पहुंच गया. हाल ही में उत्तराखंड के काशीपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटना हुई है.

काशीपुर में बिना अनुमति निकाले गए

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में ‘I Love मोहम्मद’ जुलूस निकाला गया. जिसके लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी. बिना अनुमति निकाले गए इस जुलूस के दौरान अचानक पथराव, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हो गई. जुलूस अली खां क्षेत्र से निकाला गया और इसमें शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की पिटाई की, जिससे हालात बिगड़ गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

उपद्रवियों की पहचान के लिए जांच तेज

हालांकि, एसपी सिटी अभय सिंह और मौके पर मौजूद पुलिस बल ने अपनी सूझबूझ के साथ हालात पर काबू पा लिया. पुलिस ने तुरंत टीमें गठित कर पूरे शहर में CCTV फुटेज और वीडियो की मदद से उपद्रवियों की पहचान में जुट गई. पुलिस का कहना है कि किसी भी कीमत पर उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और शहर में कोई जनहानि नहीं हुई, न ही उद्योग-व्यापार को नुकसान पहुंचने दिया गया.

नदीम अख्तर की भूमिका भी आई सामने

एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान माहौल बिगड़ा गया था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई और टीम की सूझबूझ से पूरे शहर को नियंत्रण में रखा गया है. इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर और उसके साथियों की भूमिका सामने आई है. सभी उपद्रवियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में कानून का राज है. किसी को भी गुंडाराज या अशांति फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 September 2025 - 11:31 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

22 September 2025 - 3:20 PM
Photo of ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, टैंकर से टकराई बाइक, तीन छात्रों की मौत

ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, टैंकर से टकराई बाइक, तीन छात्रों की मौत

22 September 2025 - 2:20 PM
Photo of बहराइच में फिर भेड़िए का कहर: मां की गोद से मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग के हाथ खाली

बहराइच में फिर भेड़िए का कहर: मां की गोद से मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग के हाथ खाली

21 September 2025 - 3:10 PM
Photo of नवरात्रि से पहले यूपी में नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, ‘नमो मैराथन’ बनी युवा ऊर्जा का प्रतीक

नवरात्रि से पहले यूपी में नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, ‘नमो मैराथन’ बनी युवा ऊर्जा का प्रतीक

21 September 2025 - 1:54 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटाला, योगी सरकार सवर्णों को दे रही दलितों-पिछड़ों की नौकरियां : राज्यसभा सांसद संजय सिंह

उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटाला, योगी सरकार सवर्णों को दे रही दलितों-पिछड़ों की नौकरियां : राज्यसभा सांसद संजय सिंह

21 September 2025 - 11:25 AM
Photo of अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, पीएम मोदी से आश्वासन के बाद भी छुट्टा पशुओं की समस्या का नहीं मिला समाधान

अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, पीएम मोदी से आश्वासन के बाद भी छुट्टा पशुओं की समस्या का नहीं मिला समाधान

20 September 2025 - 3:18 PM
Photo of चुनावी मैदान से गायब पार्टियों की छुट्टी, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में IMC समेत 121 दलों को दिखाया बाहर का रास्ता

चुनावी मैदान से गायब पार्टियों की छुट्टी, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में IMC समेत 121 दलों को दिखाया बाहर का रास्ता

20 September 2025 - 3:01 PM
Photo of मौलाना तौकीर रजा का केंद्र सरकार को कड़ा अल्टीमेटम, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर होगा जबरदस्त विरोध

मौलाना तौकीर रजा का केंद्र सरकार को कड़ा अल्टीमेटम, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर होगा जबरदस्त विरोध

20 September 2025 - 1:27 PM
Photo of शारिक साटा की गिरफ्तारी के लिए संभल पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, दुबई से कर रहा गिरोह का संचालन

शारिक साटा की गिरफ्तारी के लिए संभल पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, दुबई से कर रहा गिरोह का संचालन

19 September 2025 - 4:37 PM
Photo of अखिलेश यादव ने तस्वीरों के साथ सीएम योगी को बताया झूठा, कहा- “अपनी इज्जत खुद भी बचाएं”

अखिलेश यादव ने तस्वीरों के साथ सीएम योगी को बताया झूठा, कहा- “अपनी इज्जत खुद भी बचाएं”

19 September 2025 - 3:00 PM
Back to top button