पति ने मजाक-मजाक में कहा…..पत्नी को इतना बुरा लगा कि कर ली आत्महत्या

Shanti Kumari31 January 2026 - 3:57 PM
2 minutes read
Up News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके पति ने एक छोटा सा मजाक कर दिया। वहीं मजाक महिला को इतना नागवार गुजरा की उसने आत्महत्या जैसी खौफनाक कदम उठा ली।

मजाक में बोला बंदरिया

मामला इंदिरा नगर थाना क्षेत्र की है, जहां सआदतगंज की रहने वाली पेशे से मॉडल 28 वर्षीया तनु सिंह ने मजाक-मजाक में ही अपना फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस मामले में तनु की बहन अंजलि ने बताया कि बीते बुधवार को पूरा परिवार सीतापुर से एक रिश्तेदार के घर से लौटा था। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर हंसी-मजाक कर रहे थे। इसी दौरान तनु के पति राहुल ने तनु को मजाक में ‘बंदरिया’ कह दिया। यह मजाक तनु को इतना बुरा लगा गया कि वह नाराज होकर कमरे में चली गई।

सबको लगा कि वह थोड़ी देर में नॉर्मल होकर फिर से परिवार की मजाक मस्ती ज्वॉइन कर लेगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब वह बाहर नहीं आई। परिवार वालों ने जब कमरे में जाकर देखा तो उसका शव फंदे से लटक रहा था, जिसे देख पूरे परिवार में हडकंप मच गया।

लव मैरिज की थी तनु

परिवार के सदस्यों के अनुसार, तनु ने राहुल से चार साल पहले राहुल से लव मैरिज की थी। राहुल ऑटो चालक है और तनु मॉडलिंग को अपना करियर बनाना चाहती थी। तनु अपने लुक्स और मॉडलिंग करियर को लेकर काफी गंभीर और संवेदनशील थीं। शादी के चार साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, और वह अपने भविष्य को लेकर मानसिक रूप से काफी सजग रहती थीं।

मामले की जांच जारी

वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। अभी तक की जांच में पुलिस को भी आत्महत्या का मुख्य कारण मजाक में कही गई बात से नाराजगी ही लग रहा है। हालांकि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले में किसी के दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

