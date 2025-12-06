West Bengal : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हैं. हुमायूं कबीर ने कहा है कि वे मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे. इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.

बाबरी मस्जिद की नींव वाली जगह से करीब 500 मीटर दूर एक गांव में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद मस्जिद का शिलान्यास होगा. इस गांव में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल बेलडांगा पुलिस स्टेशन में तैनात होने लगे हैं.

मोहम्मद सफीकुल देंगे बाबरी मस्जिद में योगदान

उत्तर बारासात के रहने वाले मोहम्मद सफीकुल इस्लाम सिर पर ईंटें ढोते हुए बाबरी मस्जिद के निर्माण में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वे उस जगह जाएंगे जहां हुमायूं कबीर मस्जिद की नींव रखेंगे और वहां बाबरी मस्जिद के लिए ईंटें पहुँचाएंगे.

#WATCH | West Bengal: Md Safiqul Islam, a resident of Uttar Barasat, walks while carrying bricks on his head and says that his contribution would go toward the construction of Babri Masjid. Suspended TMC MLA Humayun Kabir said that he will lay the foundation stone of Babri Masjid… pic.twitter.com/Kl7H2ImiE2 — ANI (@ANI) December 6, 2025

राज्यपाल पूरी स्थिति पर नजर रखेंगे

वहीं, राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने लोगों से शांति बनाए रखने और भड़काऊ बयानों या अफवाहों से प्रभावित न होने की अपील की है. लोक भवन ने ‘एक्स’ पर साझा किए गए एक पोस्ट में बताया कि राज्यपाल ने राज्य सरकार से कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है. इसके अलावा, उन्होंने लोक भवन में 24×7 सक्रिय रहने वाला ‘एक्सेस प्वाइंट सेल’ स्थापित करने का आदेश दिया है, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस. के. पटनायक करेंगे. इस पोस्ट में कहा गया है कि लोग फोन या ईमेल के माध्यम से इस सेल से संपर्क कर किसी भी अप्रिय घटना, धमकी या भड़काऊ बयान की सूचना दे सकते हैं. राज्यपाल पूरी स्थिति पर नजर रखेंगे और उन्हें भरोसा है कि राज्य सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी.

ये भी पढ़ें- भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.0 की रही तीव्रता, दहशत में लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप