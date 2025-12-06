Other States

हुमायूं कबीर रखेंगे रेंजी नगर में नई बाबरी मस्जिद की नींव, HC ने रोकने से किया इंकार

Ajay Yadav6 December 2025 - 9:45 AM
1 minute read
West Bengal :
हुमायूं कबीर रखेंगे रेंजी नगर में नई बाबरी मस्जिद की नींव, HC ने रोकने से किया इंकार

West Bengal : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हैं. हुमायूं कबीर ने कहा है कि वे मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे. इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.

बाबरी मस्जिद की नींव वाली जगह से करीब 500 मीटर दूर एक गांव में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद मस्जिद का शिलान्यास होगा. इस गांव में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल बेलडांगा पुलिस स्टेशन में तैनात होने लगे हैं.

मोहम्मद सफीकुल देंगे बाबरी मस्जिद में योगदान

उत्तर बारासात के रहने वाले मोहम्मद सफीकुल इस्लाम सिर पर ईंटें ढोते हुए बाबरी मस्जिद के निर्माण में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वे उस जगह जाएंगे जहां हुमायूं कबीर मस्जिद की नींव रखेंगे और वहां बाबरी मस्जिद के लिए ईंटें पहुँचाएंगे.

राज्यपाल पूरी स्थिति पर नजर रखेंगे

वहीं, राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने लोगों से शांति बनाए रखने और भड़काऊ बयानों या अफवाहों से प्रभावित न होने की अपील की है. लोक भवन ने ‘एक्स’ पर साझा किए गए एक पोस्ट में बताया कि राज्यपाल ने राज्य सरकार से कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है. इसके अलावा, उन्होंने लोक भवन में 24×7 सक्रिय रहने वाला ‘एक्सेस प्वाइंट सेल’ स्थापित करने का आदेश दिया है, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस. के. पटनायक करेंगे. इस पोस्ट में कहा गया है कि लोग फोन या ईमेल के माध्यम से इस सेल से संपर्क कर किसी भी अप्रिय घटना, धमकी या भड़काऊ बयान की सूचना दे सकते हैं. राज्यपाल पूरी स्थिति पर नजर रखेंगे और उन्हें भरोसा है कि राज्य सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी.

ये भी पढ़ें- भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.0 की रही तीव्रता, दहशत में लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 December 2025 - 9:45 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर निलंबित

बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर निलंबित

4 December 2025 - 12:36 PM
Photo of सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की ‘पावर ब्रेकफास्ट’ बैठक, सत्ता हस्तांतरण पर विवाद जारी

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की ‘पावर ब्रेकफास्ट’ बैठक, सत्ता हस्तांतरण पर विवाद जारी

2 December 2025 - 3:48 PM
Photo of आम आदमी पार्टी के हेल्थ कैंप से हर घर पहुंची स्वास्थ्य सेवा , जनता का बढ़ा भरोसा

आम आदमी पार्टी के हेल्थ कैंप से हर घर पहुंची स्वास्थ्य सेवा , जनता का बढ़ा भरोसा

2 December 2025 - 1:51 PM
Photo of चेन्नई में सबवे में फंसी मेट्रो ट्रेन, पैदल जाने को मजबूर यात्री

चेन्नई में सबवे में फंसी मेट्रो ट्रेन, पैदल जाने को मजबूर यात्री

2 December 2025 - 12:29 PM
Photo of CM सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की ब्रेकफास्ट मीटिंग, हाईकमान के निर्देश पर हुई मुलाकात

CM सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की ब्रेकफास्ट मीटिंग, हाईकमान के निर्देश पर हुई मुलाकात

2 December 2025 - 12:28 PM
Photo of नांदेड में प्रेमी की सर कुचल और गोली मारकर हत्या, प्रेमिका ने शव से रचाई शादी

नांदेड में प्रेमी की सर कुचल और गोली मारकर हत्या, प्रेमिका ने शव से रचाई शादी

1 December 2025 - 7:32 PM
Photo of शादी के बाद देवदर्शन जा रहे कपल की कार ट्रक से टकराई, 5 की मौत

शादी के बाद देवदर्शन जा रहे कपल की कार ट्रक से टकराई, 5 की मौत

1 December 2025 - 4:13 PM
Photo of महाराष्ट्र में 22 नगर परिषद चुनाव टालने पर सीएम फडणवीस ने चुनाव आयोग पर जताई नाराजगी

महाराष्ट्र में 22 नगर परिषद चुनाव टालने पर सीएम फडणवीस ने चुनाव आयोग पर जताई नाराजगी

1 December 2025 - 3:37 PM
Photo of तमिलनाडु के शिवगंगा में दर्दनाक बस हादसा, 10 से अधिक की मौत, 20 से अधिक घायल

तमिलनाडु के शिवगंगा में दर्दनाक बस हादसा, 10 से अधिक की मौत, 20 से अधिक घायल

30 November 2025 - 9:00 PM
Photo of सोनागाछी समेत कई रेड-लाइट एरिया में लगेगा विशेष कैंप, SIR के लिए यौनकर्मियों की मदद का उद्देश्य

सोनागाछी समेत कई रेड-लाइट एरिया में लगेगा विशेष कैंप, SIR के लिए यौनकर्मियों की मदद का उद्देश्य

30 November 2025 - 6:39 PM
Back to top button