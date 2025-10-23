Punjabबड़ी ख़बरराज्य

होशियारपुर: AGTF और पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, गणपति ज्वैलर्स शूटिंग के आरोपी को दबोचा

Amzad Khan23 October 2025 - 7:42 PM
2 minutes read
Hoshiarpur jewellery shop targeted shooting
AGTF पंजाब और होशियारपुर पुलिस ने गणपति ज्वैलर्स शूटिंग मामले में आरोपी कृष्ण गोपाल और केशव को गिरफ्तार किया

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित बनाने के ongoing अभियान में बड़ी सफलता हासिल हुई है. पंजाब एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने होशियारपुर पुलिस के साथ मिलकर गांव बैंचा, होशियारपुर निवासी कृष्ण गोपाल और उनके पुत्र केशव को गिरफ्तार कर लिया है. ये गिरफ्तारी उस शूटिंग के मामले में हुई, जो 18 अक्टूबर, 2025 को होशियारपुर के गणपति ज्वैलर्स में हुई थी.

इस बात की जानकारी देते हुए पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस टीमों ने आरोपियों के कब्जे से .32 कैलिबर पिस्तौल, जिनमें लाइव कारतूस थे, बरामद किए और उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त की. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी गणपति ज्वैलर्स, होशियारपुर में हुई शूटिंग में शामिल थे.

इन धाराओं के तहत दर्ज है मामला

उस घटना में दो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और दुकान पर गोलियां चलाईं. हमले के बाद, दुकान मालिक को एक अज्ञात विदेशी नंबर से धमकी भरी कॉल आई, जिसमें 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. इस मामले में पुलिस थाना माहिलपुर, होशियारपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 336, 324(4) और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत FIR नंबर 170 दर्ज की गई.

आगे की जांच जारी – डीजीपी

डीजीपी ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि आरोपी के पूर्व और बाद के संबंधों का पता लगाया जा सके. ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए, ADGP AGTF प्रमोद बैन ने बताया कि ज्वैलर्स पर हुए हमले के बाद, AGTF और होशियारपुर पुलिस ने DIG AGTF संदीप गोयल और SSP होशियारपुर संदीप मलिक के मार्गदर्शन में मानव और तकनीकी जांच कर आरोपियों की पहचान की.

आरोपियों बचाव में की फायरिंग

तत्काल कार्रवाई करते हुए, AGTF पंजाब और होशियारपुर पुलिस की टीम ने गांव महदूदपुर, होशियारपुर में आरोपियों कृष्ण गोपाल और केशव को रोकने का प्रयास किया. आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की ताकि बच निकलें, हालांकि  थोड़ी ही गोलियों की अदला-बदली के बाद उन्हें काबू कर लिया गया.

आरोपियों पर मामला दर्ज

जानकारी के मुताबिक, पुलिस टीम का नेतृत्व SP (Investigation) परमिंदर सिंह, CIA होशियारपुर के प्रभारी गुरप्रीत सिंह और AGTF के प्रभारी चंदर मोहन ने किया. इस संबंध में, पुलिस थाना माहिलपुर, होशियारपुर में BNS की धारा 109, 221, 132 और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत FIR नंबर 172 दर्ज की गई है.

यह भी पढ़ेंhttp://गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस : हरजोत सिंह बैंस ने किया जत्थेदार को आमंत्रित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan23 October 2025 - 7:42 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में डिजिटल क्रांति: एन.आई.सी. ने आयोजित की अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला

पंजाब में डिजिटल क्रांति: एन.आई.सी. ने आयोजित की अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला

23 October 2025 - 8:17 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस : हरजोत सिंह बैंस ने किया जत्थेदार को आमंत्रित

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस : हरजोत सिंह बैंस ने किया जत्थेदार को आमंत्रित

23 October 2025 - 7:08 PM
Photo of पंजाब मंत्रियों ने ओडिशा के CM को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत समारोह के लिए दिया निमंत्रण

पंजाब मंत्रियों ने ओडिशा के CM को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत समारोह के लिए दिया निमंत्रण

23 October 2025 - 6:30 PM
Photo of CM भगवंत मान ने शुरू की शिक्षा क्रांति, स्कूल ऑफ एमिनेंस से होगी उज्जवल भविष्य, मिलेंगी ये सुविधाएं  

CM भगवंत मान ने शुरू की शिक्षा क्रांति, स्कूल ऑफ एमिनेंस से होगी उज्जवल भविष्य, मिलेंगी ये सुविधाएं  

23 October 2025 - 5:46 PM
Photo of जहरीली होती जा रही है दिल्ली-NCR की हवा, जन्म ले सकती हैं ये बीमारियां

जहरीली होती जा रही है दिल्ली-NCR की हवा, जन्म ले सकती हैं ये बीमारियां

23 October 2025 - 4:03 PM
Photo of पंजाब में 350वें शहीदी दिवस पर महीने भर कार्यक्रम, रकाब गंज में विशाल कीर्तन और नगर कीर्तन

पंजाब में 350वें शहीदी दिवस पर महीने भर कार्यक्रम, रकाब गंज में विशाल कीर्तन और नगर कीर्तन

23 October 2025 - 3:46 PM
Photo of तरनतारन में हथियार और हेरोइन सहित चार गिरफ्तार, पाकिस्तान तस्कर से संबंधी मामला

तरनतारन में हथियार और हेरोइन सहित चार गिरफ्तार, पाकिस्तान तस्कर से संबंधी मामला

23 October 2025 - 3:18 PM
Photo of तस्करी मॉड्यूल से जुड़े चार व्यक्ति 4 अत्याधुनिक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

तस्करी मॉड्यूल से जुड़े चार व्यक्ति 4 अत्याधुनिक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

23 October 2025 - 3:08 PM
Photo of पंजाब सरकार की कोशिश में दिखा ‘दम’, पराली जलाने के मामले हुए 4 गुना ‘कम’

पंजाब सरकार की कोशिश में दिखा ‘दम’, पराली जलाने के मामले हुए 4 गुना ‘कम’

23 October 2025 - 2:07 PM
Photo of श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस : ‘सीस गंज साहिब में मत्था टेकेंगे सभी कैबिनेट मंत्री’ – चीमा

श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस : ‘सीस गंज साहिब में मत्था टेकेंगे सभी कैबिनेट मंत्री’ – चीमा

23 October 2025 - 1:25 PM
Back to top button