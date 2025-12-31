Punjab

31 December 2025
Punjab News
हेरोइन-आईसीई सप्लाई चेन का पर्दाफाश : 4 किलो हेरोइन, 1 किलो आईसीई और पिस्टल सहित 7 गिरफ्तार

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सात आरोपियों को 4.075 किलोग्राम हेरोइन, 1 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (जिसे आम तौर पर ‘आईसीई’ कहा जाता है) और एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्टल सहित गिरफ्तार कर पाकिस्तान-आधारित हैंडलरों से जुड़े सीमा पार संचालित नशा तस्करी कार्टेल का पर्दाफाश किया है. यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी.

अमृतसर-गुरदासपुर के सात आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के गांव जसरोर के जजबीर सिंह उर्फ जज (21), अमृतसर के अजनाला के जसपाल सिंह उर्फ जस्स (22), गुरदासपुर के गांव लोपां के अनमोलप्रीत सिंह (19), गुरदासपुर के गांव संदलपुर के हरपिंदर सिंह उर्फ भिंदा (32), गुरदासपुर के गांव संदलपुर के तरुनप्रीत सिंह (20), अमृतसर के गांव बुआ नंगली के देविंदर सिंह उर्फ बाऊ (33) तथा अमृतसर के गांव बुआ नंगली के मनदीप सिंह (24) के रूप में हुई है.

नशीले पदार्थ पाकिस्तान से राज्य में तस्करी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से सामने आया है कि ये नशीले पदार्थ पाकिस्तान से तस्करी कर हैंडलरों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय मॉड्यूलों के जरिए पूरे राज्य में वितरित किए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के सभी संबंधों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है.

1.6 किलोग्राम हेरोइन बरामद

इस ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुख्ता सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने पहले जजबीर सिंह उर्फ जज को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 225 ग्राम हेरोइन बरामद की. जांचकर्ताओं ने डिजिटल संचार के माध्यम से लगातार पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण की मदद से सप्लाई चेन को तोड़ते हुए उसके साथी जसपाल सिंह उर्फ जस्स को गिरफ्तार कर 1.6 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई.

आरोपी पाकिस्तान हैंडलरों के तहत सप्लाई

उन्होंने बताया कि लगातार खुलासों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने अनमोलप्रीत सिंह, हरपिंदर सिंह उर्फ भिंदा और तरुनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2.2 किलोग्राम हेरोइन और बरामद की, उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया है कि ये आरोपी पाकिस्तान-आधारित हैंडलरों के स्पष्ट निर्देशों पर काम कर रहे थे और कूरियर व डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जिले भर में नशीले पदार्थों की आपूर्ति का समन्वय कर रहे थे.

पूछताछ में 1 किलोग्राम आइस बरामद

सीपी ने बताया कि इसी कार्रवाई के दौरान नेटवर्क के अगले चरण का खुलासा तब हुआ, जब पुलिस ने नियमित गश्त के दौरान 9 एमएम ग्लॉक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल सहित देविंदर उर्फ बाऊ और मनदीप सिंह को गिरफ्तार किया. आगे की गहन पूछताछ में उनके कब्जे से 1 किलोग्राम आइस बरामद की गई.

गिरफ्तार आरोपी पहले से जुड़े गंभीर अपराधों में

सीपी गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि गिरफ्तार आरोपी जजबीर उर्फ जज पहले ही हत्या के प्रयास के एक मामले में शामिल है, जसपाल सिंह उर्फ जस्स आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है और देविंदर सिंह उर्फ बाऊ एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मामलों में आरोपी है, उन्होंने यह भी बताया कि जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपी देविंदर उर्फ बाऊ लगभग दस वर्ष दुबई में रहने के बाद करीब डेढ़ वर्ष पहले ही भारत लौटा था, जिसके दौरान उसने अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करों से संपर्क स्थापित किए थे.

थाना सदर में एनडीपीएस मामला

इस संबंध में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. थाना सदर अमृतसर में एफआईआर नंबर 272 दिनांक 23-12-2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-बी, 21-सी और 29 के तहत तथा थाना छावनी अमृतसर में एफआईआर नंबर 279 दिनांक 27-12-2025 को आर्म्स एक्ट की धारा 25 तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी और 29 के तहत दर्ज की गई है.

