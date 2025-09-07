फटाफट पढ़ें

मिनेसोटा में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सभी मरे

हादसा एयरलेक एयरपोर्ट के पास दोपहर हुआ

हेलीकॉप्टर रॉबिन्सन R66 मॉडल का था

जांच जारी, कारणों का पता लगाया जा रहा

R66 में पायलट समेत पांच लोग बैठ सकते हैं

Helicopter Crash : अमेरिका के मिनेसोटा के ट्विन सिटीज क्षेत्र में शनिवार, 6 सितंबर को एयरपोर्ट के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हादसे में सवार सभी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को रॉबिन्सन R66 मॉडल का था और यह एयरलेक एयरपोर्ट के पश्चिम में दुर्घटनाग्रस्त हुआ. स्थानीय समयानुसार यह घटना दोपहर करीब 2:45 बजे हुई.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर पहुंचे आपातकालीन कर्मचारियों ने देखा कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह आग में जल रहा था. हादसे में सवार कोई भी यात्री जीवित नहीं था. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. हेलीकॉप्टर की जांच और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए अधिकारी पूरी तरह जुट गए हैं. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हेलिकॉप्टर में कितने लोग सवार थे. पुलिस के अनुसार, दुर्घटना का स्थल गैर-आवासीय और गैर-व्यावसायिक क्षेत्र में है और जमीन पर किसी के घायल होने का कोई संकेत नहीं मिला.

हेलीकॉप्टर रॉबिन्सन R66 मॉडल का था

रॉबिन्सन R66 एक लाइटवेट, सिंगल-इंजन टर्बाइन हेलिकॉप्टर है जिसे रॉबिन्सन हेलिकॉप्टर कंपनी ने डिजाइन किया है. इसमें ग्लास कॉकपिट और आधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम शामिल हैं, जो पायलट को उड़ान के दौरान बेहतर दृश्य और नेविगेशन सुविधा प्रदान करता है. इसका डिजाइन छोटे व्यवसायिक उपयोग, निजी उड़ान और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है. इसकी अधिकतम उड़ान क्षमता लगभग 350 मील है और यह 24,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है.

R66 में पायलट समेत पांच लोग बैठ सकते हैं

R66 में एक पायलट और चार यात्री के बैठने की सुविधा है. इसका हल्का वजन और शक्तिशाली टर्बाइन इंजन इसे छोटे और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए आदर्श बनाता है. इसके अतिरिक्त, इसकी संरचना और डिजाइन हेलिकॉप्टर को तेज गति, स्थिरता और बेहतर ईंधन दक्षता देती है. यह हेलिकॉप्टर अक्सर निजी मालिकों, छोटे व्यवसायों और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाता है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप