फटाफट पढ़ें

दिल्ली के मुकुंदपुर में छात्रा पर एसिड हमला

डीयू की 20 वर्षीय छात्रा गंभीर रूप से झुलसी

तीन आरोपियों ने बाइक से फेंका एसिड

पीड़िता के बयान पर केस दर्ज किया गया

पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश की

Acid Attack : दिल्‍ली के मुकुंदपुर में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां डीयू की 20 वर्षीय छात्रा पर एसिड से हमला किया गया. हमले में युवती गंभीर रूप से झुलस गई है और उसका इलाज चल रहा है.

दिल्‍ली पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय युवती को एसिड से झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़िता ने बताया कि जब वह कॉलेज जा रही थी. तभी मुकुंदपुर का रहने वाला जितेंद्र अपने साथियों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया. ईशान ने अरमान को एक बोतल दी जिसने उस पर एसिड फेंक दिया. अपना चेहरा बचाने की कोशिश में उसके दोनों हाथ झुलस गए.

पुलिस ने जांच शुरू की

पुलिस के अनुसार आरोपी मौके से भाग गए. पीड़िता ने यह भी बताया कि जितेंद्र उसका पीछा कर रहा था. करीब एक महीने पहले दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई थी. घटना के बाद क्राइम टीम और FSL ने मौके का मुआयना किया. उसके बयान और चोटों के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच जारी है.

