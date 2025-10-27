Delhi NCR

दिल्ली में दिल दहला देने वाला एसिड अटैक, डीयू छात्रा पर मोटरसाइकिल सवारों ने फेंका तेजाब

Ajay Yadav27 October 2025 - 10:28 AM
1 minute read
Acid Attack :
दिल्ली में दिल दहला देने वाला एसिड अटैक, डीयू छात्रा पर मोटरसाइकिल सवारों ने फेंका तेजाब

फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली के मुकुंदपुर में छात्रा पर एसिड हमला
  • डीयू की 20 वर्षीय छात्रा गंभीर रूप से झुलसी
  • तीन आरोपियों ने बाइक से फेंका एसिड
  • पीड़िता के बयान पर केस दर्ज किया गया
  • पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश की

Acid Attack : दिल्‍ली के मुकुंदपुर में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां डीयू की 20 वर्षीय छात्रा पर एसिड से हमला किया गया. हमले में युवती गंभीर रूप से झुलस गई है और उसका इलाज चल रहा है.

दिल्‍ली पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय युवती को एसिड से झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़िता ने बताया कि जब वह कॉलेज जा रही थी. तभी मुकुंदपुर का रहने वाला जितेंद्र अपने साथियों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया. ईशान ने अरमान को एक बोतल दी जिसने उस पर एसिड फेंक दिया. अपना चेहरा बचाने की कोशिश में उसके दोनों हाथ झुलस गए.

पुलिस ने जांच शुरू की

पुलिस के अनुसार आरोपी मौके से भाग गए. पीड़िता ने यह भी बताया कि जितेंद्र उसका पीछा कर रहा था. करीब एक महीने पहले दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई थी. घटना के बाद क्राइम टीम और FSL ने मौके का मुआयना किया. उसके बयान और चोटों के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 October 2025 - 10:28 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of SC नाराज : आवारा कुत्तों पर हलफनामा नहीं देने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश

SC नाराज : आवारा कुत्तों पर हलफनामा नहीं देने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश

27 October 2025 - 12:34 PM
Photo of छठ पर दिल्ली-NCR की हवा गंभीर, कई इलाकों में AQI 300 से ऊपर

छठ पर दिल्ली-NCR की हवा गंभीर, कई इलाकों में AQI 300 से ऊपर

27 October 2025 - 8:27 AM
Photo of नहीं थम रहा अपराधियों का आतंक, एक और छात्रा हुई एसिड अटैक की शिकार

नहीं थम रहा अपराधियों का आतंक, एक और छात्रा हुई एसिड अटैक की शिकार

26 October 2025 - 8:39 PM
Photo of दिल्ली-NCR में सर्दी के साथ हवा प्रदूषण गंभीर, आनंद विहार में AQI 430 पार

दिल्ली-NCR में सर्दी के साथ हवा प्रदूषण गंभीर, आनंद विहार में AQI 430 पार

26 October 2025 - 8:50 AM
Photo of दिल्ली के महरौली-नांगलोई मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल, द्वारका से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद

दिल्ली के महरौली-नांगलोई मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल, द्वारका से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद

25 October 2025 - 4:11 PM
Photo of नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 518.4 लीटर अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 518.4 लीटर अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

25 October 2025 - 2:56 PM
Photo of जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द, 3,300 एकड़ में शुरू होगी उड़ान सेवा

जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द, 3,300 एकड़ में शुरू होगी उड़ान सेवा

25 October 2025 - 2:23 PM
Photo of दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर, AQI 412; एंटी-स्मॉग गन तैनात, एयर प्यूरीफायर और मास्क की बिक्री बढ़ी

दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर, AQI 412; एंटी-स्मॉग गन तैनात, एयर प्यूरीफायर और मास्क की बिक्री बढ़ी

25 October 2025 - 9:33 AM
Photo of दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर : AQI 400 पार, क्लाउड सीडिंग से नियंत्रण की तैयारी

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर : AQI 400 पार, क्लाउड सीडिंग से नियंत्रण की तैयारी

24 October 2025 - 8:33 AM
Photo of जहरीली होती जा रही है दिल्ली-NCR की हवा, जन्म ले सकती हैं ये बीमारियां

जहरीली होती जा रही है दिल्ली-NCR की हवा, जन्म ले सकती हैं ये बीमारियां

23 October 2025 - 4:03 PM
Back to top button