हरियाणा में प्री-बजट बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऐलान, किसानों की बढ़ेगी आय

Karan Panchal27 January 2026 - 4:55 PM
1 minute read
हरियाणा में प्री-बजट बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने का ऐलान, किसानों की बढ़ेगी आय

Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पंचकूला में प्री-बजट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के सांसद, कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान प्रदेश के आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर अपने विचार साझा किए।

अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का बजट केवल संतुलित नहीं बल्कि संवेदनशील, दूरदर्शी और समावेशी होना चाहिए। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को धरातल पर उतारना और प्रदेश के विकास को गति देना है।

हरियाणा के किसानों की बढ़ेगी आय

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट तैयार करने में जनता की अपेक्षाओं, जनप्रतिनिधियों के अनुभव और सरकार की प्रतिबद्धता को एक साथ मिलाकर काम किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी बजट से हरियाणा के किसानों की आय बढ़ेगी, जल संरक्षण होगा और कृषि आधारित उद्योगों के नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष हुए बजट परामर्श में 1592 सुझाव आए, जिनमें से 706 सुझावों को बजट में शामिल किया गया। सांसदों और विधायकों के द्वारा दिए गए 651 सुझावों में से 254 सुझावों को भी बजट में शामिल किया गया।

जनता का एक-एक रुपया प्रगति के लिए

इसके अलावा, 6 जनवरी 2026 को बजट सुझावों के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया गया, जिसने अब तक 9000 से अधिक सुझाव जनता से प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि जनता के एक-एक रुपए का उपयोग पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रगतिशीलता के साथ किया जाएगा। प्री-बजट बैठक में मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बजट प्रदेश के विकास को गति दे और हरियाणा के हर नागरिक के लिए लाभकारी साबित हो।

ये भी पढ़ें- राजस्थान में UGC पर बड़ा हंगामा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन

