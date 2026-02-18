Punjabराज्य

गुरशरण सिंह छीना ने पंजाब हेल्थ सिस्टमज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में संभाला कार्यभार

18 February 2026
Punjab News : गुरशरण सिंह छीना (Gursharan Singh Cheena) ने मंगलवार को पंजाब हेल्थ सिस्टमज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की मौजूदगी में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का विशेष रूप से धन्यवाद किया।

गुरशरण सिंह छीना ने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते हुए राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने तथा सरकार की नशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करेंगे।

संयुक्त सचिव रह चुके हैं छीना

छीना, जो पहले आम आदमी पार्टी पंजाब के संयुक्त सचिव रह चुके हैं, राजासांसी हलके में एक प्रमुख जन चेहरा माने जाते हैं और नशों के खिलाफ मुहिम में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं।

डॉ. बलबीर सिंह ने दी बधाई

डॉ. बलबीर सिंह ने छीना को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए कहा कि वे सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को और मजबूत करने के लिए लगातार काम करेंगे। उन्होंने नए चेयरमैन से अपील की कि नशा विरोधी मुहिम के दौरान दिखाई गई ऊर्जा और प्रतिबद्धता को प्रशासनिक कार्यों में भी जारी रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक समय पर पहुंचे।

नशों के खिलाफ चल रही मुहिम की प्रशंसा

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में नशों के खिलाफ चल रही मुहिम लंबे समय तक कारगर रहने वाली योजना है और पंजाब सरकार युवा पीढ़ी को नशों के खतरे से बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्षी पार्टियां चुनावों के हिसाब-किताब में व्यस्त हैं।

मुख्यमंत्री सेहत योजना की चर्चा

मुख्यमंत्री सेहत योजना की प्रगति के बारे में जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मरीजों को सरकारी तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती से लेकर छुट्टी तक नकद रहित इलाज की सुविधा मिलती है। राज्य में 23 अस्पतालों में गंभीर देखभाल इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे जीवन रक्षा सेवाओं की पहुंच में बड़ा इजाफा हुआ है।

इस अवसर पर विधायक बटाला अमनशेर सिंह शैरी कलसी, पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सनी सिंह अहलूवालिया, एमडी पंजाब हेल्थ सिस्टमज़ कॉरपोरेशन अमित तलवार, उप चेयरमैन पीएचएससी मनिंदरजीत सिंह विकी घनौर, सोनिया मान तथा अन्य अधिकारी एवं नेता भी मौजूद थे।

