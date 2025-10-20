Punjabराज्य

पंजाब मंत्रिमंडल की अपील: “ग्रीन दीवाली” मनाएं और बंदी छोड़ दिवस पर भाईचारे का संदेश फैलाएं

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना में त्रैमासिक बंपर ड्रा की घोषणा करते हुए.

Green Diwali Punjab : पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, डॉ. बलजीत कौर, संजीव अरोड़ा, डॉ. बलबीर सिंह, लाल चंद, लालजीत सिंह भुल्लर, हरजोत सिंह बैंस, हरभजन सिंह, गुरमीत सिंह खुड्डियां, डॉ. रवजोत सिंह, बरिंदर कुमार गोयल, हरदीप सिंह मुंडियां, तरुनप्रीत सिंह सौंद और मोहिंद्र भगत ने समूचे देशवासियों, विशेषकर पंजाबवासियों को दीवाली और बंदी छोड़ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं.

पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाएं “ग्रीन दीवाली”

यहां जारी एक संयुक्त संदेश में कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि दीवाली का त्यौहार झूठ पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और यह देश की सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों और विचारों को दर्शाता है. उन्होंने अपील की कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी को “ग्रीन दीवाली” मनाने की पहल करनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है और यह हम सभी को प्रभावित कर रही है.

दीवाली व बंदी छोड़ दिवस पर मंत्रियों की शुभकामनाएं

इस अवसर पर मंत्रियों ने प्रदेश के लोगों की भलाई और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अरदास भी की और आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे, शांति और धर्मनिरपेक्षता की डोर को और मजबूत करेगा.

मंत्रियों ने समस्त देशवासियों, विशेषकर सिख समुदाय को ऐतिहासिक “बंदी छोड़ दिवस” के अवसर पर भी शुभकामनाएं दी हैं. इस दिन छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी ने सन 1612 में दीवाली के दिन ग्वालियर के किले से 52 हिंदू राजाओं की रिहाई करवाई थी.

