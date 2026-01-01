Punjab

दिव्यांगजनों के लिए सरकार का बड़ा कदम, 371 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता- डॉ. बलजीत कौर

Karan Panchal1 January 2026 - 11:42 AM
2 minutes read
Punjab News
दिव्यांगजनों के लिए सरकार का बड़ा कदम, 371 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता- डॉ. बलजीत कौर

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के प्रत्येक वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता के तहत विशेष योग्यताओं वाले व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन के लिए सरकार ने लगातार संवेदनशील और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।

पंजाब सरकार दिव्यांगजनों का रख रही ख्याल

इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने अब तक दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता के रूप में 371.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2 लाख 79 हजार 544 दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक संबल मिला है।

मान सरकार की प्रमुख प्राथमिकता

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि दिव्यांगजनों को समय पर, पारदर्शी और बिना किसी बाधा के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना मान सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 495 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान पहले ही किया गया है, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी सहायता से वंचित न रहे।

आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना लक्ष्य- डॉ. बलजीत कौर

डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि इस वित्तीय सहायता योजना के तहत वे दिव्यांग व्यक्ति शामिल किए जाते हैं जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं और जिनकी न्यूनतम दिव्यांगता 50 प्रतिशत या उससे अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य वास्तविक हकदार तक सहायता पहुंचाकर उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है, ताकि वे अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को सम्मान के साथ पूरा कर सकें।

समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम

डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि मान सरकार दिव्यांगजनों को केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़कर आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

ये भी पढ़ें- गुरमीत खुड्डियां ने वेटरनरी इंस्पेक्टरों की मांगों के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 January 2026 - 11:42 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गुरमीत खुड्डियां ने वेटरनरी इंस्पेक्टरों की मांगों के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन

गुरमीत खुड्डियां ने वेटरनरी इंस्पेक्टरों की मांगों के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन

1 January 2026 - 11:21 AM
Photo of शहीद सैनिकों के परिवारों को मिली बड़ी राहत, 10 को सरकारी नौकरी का तोहफा

शहीद सैनिकों के परिवारों को मिली बड़ी राहत, 10 को सरकारी नौकरी का तोहफा

1 January 2026 - 10:58 AM
Photo of पंजाब में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ, बढ़ेगी ठंड और ठिठुरन

पंजाब में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ, बढ़ेगी ठंड और ठिठुरन

1 January 2026 - 10:31 AM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 305वें दिन पंजाब पुलिस ने 1.2 किलो हेरोइन समेत 117 नशा तस्करों को किया काबू

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 305वें दिन पंजाब पुलिस ने 1.2 किलो हेरोइन समेत 117 नशा तस्करों को किया काबू

1 January 2026 - 9:53 AM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो ब्यूरो ने 15,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में ब्लॉक अधिकारी को गिरफ्तार किया

विजिलेंस ब्यूरो ब्यूरो ने 15,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में ब्लॉक अधिकारी को गिरफ्तार किया

1 January 2026 - 9:33 AM
Photo of टेंडर माफिया का पर्दाफाश : मन्ना (Mr M) के संरक्षण में ब्लैकमेलिंग से राजीव शर्मा हासिल करता रहा करोड़ों का टेंडर

टेंडर माफिया का पर्दाफाश : मन्ना (Mr M) के संरक्षण में ब्लैकमेलिंग से राजीव शर्मा हासिल करता रहा करोड़ों का टेंडर

31 December 2025 - 10:10 PM
Photo of भाजपा की मनरेगा सुधारों पर हरपाल सिंह चीमा का हमला: गरीब-विरोधी एजेंडे का लगाया आरोप

भाजपा की मनरेगा सुधारों पर हरपाल सिंह चीमा का हमला: गरीब-विरोधी एजेंडे का लगाया आरोप

31 December 2025 - 7:47 PM
Photo of बरिंदर कुमार गोयल ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जल प्रबंधन के लिए 5640 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की दी जानकारी

बरिंदर कुमार गोयल ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जल प्रबंधन के लिए 5640 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की दी जानकारी

31 December 2025 - 3:47 PM
Photo of केंद्र सरकार की ‘विकसित भारत जी-राम-जी’ योजना पर CM मान ने की कड़ी निंदा, लगाए कई गंभीर आरोप

केंद्र सरकार की ‘विकसित भारत जी-राम-जी’ योजना पर CM मान ने की कड़ी निंदा, लगाए कई गंभीर आरोप

31 December 2025 - 3:07 PM
Photo of अमन अरोड़ा ने केंद्र पर लगाया रोजगार की गारंटी से भागने का आरोप, कहा-  पंजाब के लोगों के साथ धोखा नहीं होने देंगे

अमन अरोड़ा ने केंद्र पर लगाया रोजगार की गारंटी से भागने का आरोप, कहा-  पंजाब के लोगों के साथ धोखा नहीं होने देंगे

31 December 2025 - 2:31 PM
Back to top button