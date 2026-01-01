दिव्यांगजनों के लिए सरकार का बड़ा कदम, 371 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता- डॉ. बलजीत कौर

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के प्रत्येक वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता के तहत विशेष योग्यताओं वाले व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन के लिए सरकार ने लगातार संवेदनशील और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।

पंजाब सरकार दिव्यांगजनों का रख रही ख्याल

इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने अब तक दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता के रूप में 371.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2 लाख 79 हजार 544 दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक संबल मिला है।

मान सरकार की प्रमुख प्राथमिकता

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि दिव्यांगजनों को समय पर, पारदर्शी और बिना किसी बाधा के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना मान सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 495 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान पहले ही किया गया है, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी सहायता से वंचित न रहे।

आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना लक्ष्य- डॉ. बलजीत कौर

डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि इस वित्तीय सहायता योजना के तहत वे दिव्यांग व्यक्ति शामिल किए जाते हैं जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं और जिनकी न्यूनतम दिव्यांगता 50 प्रतिशत या उससे अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य वास्तविक हकदार तक सहायता पहुंचाकर उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है, ताकि वे अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को सम्मान के साथ पूरा कर सकें।

समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम

डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि मान सरकार दिव्यांगजनों को केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़कर आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

ये भी पढ़ें- गुरमीत खुड्डियां ने वेटरनरी इंस्पेक्टरों की मांगों के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप