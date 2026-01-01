गुरमीत खुड्डियां ने वेटरनरी इंस्पेक्टरों की मांगों के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन

Dairy Development : पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज राज्य के वेटरनरी इंस्पेक्टरों से उनकी लंबे समय से लटक रही मांगों के संबंध में मुलाकात की।

खुड्डियां ने पंजाब सिविल सचिवालय में प्रधान गुरदीप सिंह बसी के नेतृत्व में पंजाब स्टेट वेटरनरी इंस्पेक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से विस्तृत विचार-विमर्श किया और एसोसिएशन को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों का शीघ्र समाधान किया जाएगा।

छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग

एसोसिएशन ने बैठक के दौरान वर्ष 2011 में भर्ती हुए 400 वेटरनरी इंस्पेक्टरों की 18 महीने की सेवा को नियमित सेवा के रूप में विचार करने, तहसील स्तर पर वेटरनरी इंस्पेक्टरों के 87 नए पद सृजित करने तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग रखी। खुड्डियां के आश्वासन के बाद एसोसिएशन ने अपनी प्रस्तावित लंबी की रैली को रद्द करने का फैसला किया है।

बैठक करवाने का भी दिया आश्वासन

खुड्डियां ने पशुपालन विभाग के निदेशक को एसोसिएशन की मांगों से संबंधित तुरंत उचित कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने एसोसिएशन को मुख्य मुद्दों के समाधान के लिए विशेष रूप से पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ बैठक करवाने का भी आश्वासन दिया।

ये भी पढ़ें- शहीद सैनिकों के परिवारों को मिली बड़ी राहत, 10 को सरकारी नौकरी का तोहफा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप