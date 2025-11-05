फटाफट पढ़ें

चुनार स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ

चार लोगों की मौत इस हादसे में हुई

श्रद्धालु प्लेटफॉर्म से गलत दिशा में उतरे

नेताजी एक्सप्रेस से ट्रेन की टक्कर हुई

रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दिए

Mirzapur Accident : उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है. कालका-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से चार लोंगों की मौत हो गई. सभी यात्री कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए स्टेशन पर मौजूद थे और ट्रेन से गलत दिशा में उतरने के कारण हादसे का शिकार हो गए. इस दुर्घटना से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया. आनन-फानन में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राहत व बचाव कार्य जारी है.

श्रद्धालु प्लेटफॉर्म 4 से ट्रैक पार हुए

रेलवे प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. जबकि स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी का माहौल है. रेलवे ने अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि की है. लेकिन यह संख्या बढ़ भी सकती है. हादसे में मारे गए सभी श्रद्धालु चोपन प्रयागराज एक्सप्रेस से प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर उतरे थे. कुछ यात्री प्लेटफॉर्म की गलत दिशा से उतर गए और स्टेशन पर मौजूद फुट ओवर ब्रिज का उपयोग न करके मुख्य लाइन पार कर ट्रैक पर चलने लगे.

नेताजी एक्सप्रेस की चपेट में आए यात्री

तभी ये यात्री विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार नेताजी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार, यह घटना सुबह 9:30 बजे प्रयागराज मंडल के चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ. वहीं, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं. साथ ही, रेलवे ने इस घटना की जांच के आदेश भी जारी किए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन की टक्कर इतनी तेज थी कि इसके चपेट में आए लोगों के चिथड़े उड़ गए. इस हादसे से वहां चीख-पुकार मच गई. इसके पास RPF-GRP की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. उन्होंने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमास्टम के लिए भेजा और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया.

