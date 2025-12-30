Delhi NCR

दिल्ली में कोहरे का असर, 7 डिग्री पहुंचा पारा, नए साल पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

Ajay Yadav30 December 2025 - 7:55 AM
2 minutes read
Delhi Weather Update :
दिल्ली में कोहरे का असर, 7 डिग्री पहुंचा पारा, नए साल पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

Delhi Weather Update : राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. 30 दिसंबर की सुबह भी शहर एक बार फिर घनी सफेद चादर में लिपटा नजर आया. कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन की मुश्किलें दोगुनी कर दी हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 30 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट और 31 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

इसके साथ ही एक जनवरी को बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. ऐसे में ठंड और मौसम की मार का असर आम जनजीवन, यातायात व्यवस्था और नए साल के जश्न पर भी पड़ सकता है.

दिल्ली-NCR में दिन में भी बढ़ी ठंड

दिल्ली-NCR में सुबह और रात ही नहीं, अब दिन के समय भी ठंड का असर साफ नजर आने लगा है. ठंडी हवाओं के चलते लोग कंपकंपी महसूस कर रहे हैं और बाजारों में हीटर व ब्लोअर की मांग तेजी से बढ़ गई है. दोपहर करीब 12 बजे के बाद धूप निकल तो रही है, लेकिन वह इतनी कमजोर है कि ठंड से कोई खास राहत नहीं मिल पा रही. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी और कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है.

विजिबिलिटी होगी बेहद कम

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 30 दिसंबर को दिल्ली के कई इलाकों में मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाए रहने की आशंका है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. आर.के. जेनामणि के अनुसार 30 और 31 दिसंबर को ठंड का असर और ज्यादा बढ़ेगा, साथ ही कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है.

पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार

वहीं,नए साल के जश्न पर मौसम की मार पड़ सकती है, क्योंकि 31 दिसंबर की शाम आसमान में बादल छाए रहने और 1 जनवरी को बारिश होने की संभावना जताई गई है. स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत के मुताबिक 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं. पश्चिमी विक्षोभ और नमी भरी हवाओं के असर से दिल्ली, उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है.

ये भी पढ़ें – गर्भवती महिलाओं और माताओं को 26.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, 1.14 लाख महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 December 2025 - 7:55 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of उन्नाव रेप केस : सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर लगाई रोक

उन्नाव रेप केस : सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर लगाई रोक

29 December 2025 - 12:47 PM
Photo of उन्नाव पीड़िता के समर्थन में अलका लांबा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, पुलिस ने रोका

उन्नाव पीड़िता के समर्थन में अलका लांबा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, पुलिस ने रोका

29 December 2025 - 12:14 PM
Photo of AAP का आरोप : बीजेपी सरकार अटल कैंटीन के नाम पर झूठ फैला रही, काम अधूरा

AAP का आरोप : बीजेपी सरकार अटल कैंटीन के नाम पर झूठ फैला रही, काम अधूरा

29 December 2025 - 8:23 AM
Photo of मनरेगा में बदलाव से गरीबों की रोजी छीनने की साजिश, कुलदीप सिंह धालीवाल का तीखा हमला

मनरेगा में बदलाव से गरीबों की रोजी छीनने की साजिश, कुलदीप सिंह धालीवाल का तीखा हमला

28 December 2025 - 6:29 PM
Photo of दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, AQI 400 पार, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, AQI 400 पार, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

28 December 2025 - 1:41 PM
Photo of दिल्ली-NCR में बढ़ा सर्दी का सितम, AQI खतरनाक स्तर पर-घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें

दिल्ली-NCR में बढ़ा सर्दी का सितम, AQI खतरनाक स्तर पर-घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें

28 December 2025 - 7:51 AM
Photo of शशि थरूर ने पाकिस्तान को लेकर दी चेतावनी, कहा- खतरे को नजरअंदाज न करें

शशि थरूर ने पाकिस्तान को लेकर दी चेतावनी, कहा- खतरे को नजरअंदाज न करें

27 December 2025 - 12:58 PM
Photo of दिल्ली में कड़ाके की ठंड की दस्तक, अगले दो दिन घना कोहरा करेगा परेशान, जानिए कैसा रहेगा प्रदूषण का हाल

दिल्ली में कड़ाके की ठंड की दस्तक, अगले दो दिन घना कोहरा करेगा परेशान, जानिए कैसा रहेगा प्रदूषण का हाल

26 December 2025 - 7:47 AM
Photo of PM मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर दिया जोर

PM मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर दिया जोर

25 December 2025 - 2:02 PM
Photo of 101वीं जयंती पर ‘सदैव अटल’ में जुटे देश के दिग्गज, राष्ट्रपति से PM तक ने किया नमन

101वीं जयंती पर ‘सदैव अटल’ में जुटे देश के दिग्गज, राष्ट्रपति से PM तक ने किया नमन

25 December 2025 - 10:43 AM
Back to top button