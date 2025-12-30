Delhi Weather Update : राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. 30 दिसंबर की सुबह भी शहर एक बार फिर घनी सफेद चादर में लिपटा नजर आया. कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन की मुश्किलें दोगुनी कर दी हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 30 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट और 31 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

इसके साथ ही एक जनवरी को बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. ऐसे में ठंड और मौसम की मार का असर आम जनजीवन, यातायात व्यवस्था और नए साल के जश्न पर भी पड़ सकता है.

दिल्ली-NCR में दिन में भी बढ़ी ठंड

दिल्ली-NCR में सुबह और रात ही नहीं, अब दिन के समय भी ठंड का असर साफ नजर आने लगा है. ठंडी हवाओं के चलते लोग कंपकंपी महसूस कर रहे हैं और बाजारों में हीटर व ब्लोअर की मांग तेजी से बढ़ गई है. दोपहर करीब 12 बजे के बाद धूप निकल तो रही है, लेकिन वह इतनी कमजोर है कि ठंड से कोई खास राहत नहीं मिल पा रही. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी और कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है.

विजिबिलिटी होगी बेहद कम

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 30 दिसंबर को दिल्ली के कई इलाकों में मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाए रहने की आशंका है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. आर.के. जेनामणि के अनुसार 30 और 31 दिसंबर को ठंड का असर और ज्यादा बढ़ेगा, साथ ही कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है.

पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार

वहीं,नए साल के जश्न पर मौसम की मार पड़ सकती है, क्योंकि 31 दिसंबर की शाम आसमान में बादल छाए रहने और 1 जनवरी को बारिश होने की संभावना जताई गई है. स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत के मुताबिक 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं. पश्चिमी विक्षोभ और नमी भरी हवाओं के असर से दिल्ली, उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है.

