UP Weather : पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फबारी का असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों पर भी दिखाई दे रहा हैं. बर्फीली हवाएं चलने की वजह से यूपी में ठंड बढ़ गई हैं. वहीं बारिश के बाद अब प्रदेश में कोहरे का असर भी बढ़ गया है. मौसम विभाग ने आज 22 जिलों में बेहद घना कोहरा छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हालांकि एक फरवरी से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिससे एक बार फिर बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार यूपी में आज 30 जनवरी शुक्रवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना हैं लेकिन प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में घने कोहरे के सफेद चादर छाए रहने की चेतावनी दी गई हैं. जिससे आवाजाही में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. कोहरे का असर शनिवार को भी जारी रहने का अनुमान है. आने वाले 48 घंटों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता हैं. जिसके चलते बारिश का अनुमान है.

लखनऊ में कोहरे का यलो अलर्ट

वहीं, लखनऊ की बात करें शुक्रवार को यहां कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है. सुबह और शाम के समय आज कोहरा देखने को मिलेगा लेकिन, दिन के समय धूप निकलेगी वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में भी कोहरे का यलो अलर्ट है. इन जिलों में ठंडी हवाएं चलने की वजह से ठंड़ महसूस होगी.

1 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर

31 जनवरी दोपहर के बाद मौसम धीरे-धीरे बदलने लगेगा और एक फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव का असर दिखेगा, जिससे पश्चिमी यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, आगरा समेत कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी. 2 से 3 फरवरी को पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ सकती है.

