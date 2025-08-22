Haryana

एल्विश यादव के घर पर फायरिंग, एक आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस की जांच जारी

Ajay Yadav22 August 2025 - 10:45 AM
1 minute read
Elvish yadav :
एल्विश यादव के घर पर फायरिंग, एक आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस की जांच जारी

फटाफट पढ़ें

  • एल्विश के घर पर फायरिंग की घटना हुई
  • बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए
  • पुलिस DVR जब्त कर ले गई जांच को
  • एक आरोपी मुठभेड़ में पकड़ा गया
  • फायरिंग के वक्त एल्विश घर पर नहीं थे

Elvish Yadav : एल्विश के पिता ने पुलिस को सूचना दी थी. घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाश रिकॉर्ड हो गए थे. पुलिस जांच के लिए सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर अपने साथ ले गई थी.

गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग मामले में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद बीपीटीपी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरे आरोपी अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है.

अज्ञात हमलवारों ने करीब 24 राउंड फायर की थी

गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर बाइक सवार अज्ञात हमलवारों ने करीब 24 राउंड फायर की थी. गोलियों की आवाज सुनते ही वहां मौजूद केयरटेकर घबरा गया और तुरंत घर के अंदर भाग गया. उसने तुरंत यह जानकारी एल्विश यादव के पिता मास्टर राम अवतार को दी.

फायरिंग के वक्त एल्विश घर पर नहीं थे

मास्टर राम अवतार ने बताया कि हमलावर अंधाधुध पायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए. फायरिंग के समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे. तीन हमलवार बाइक पर आए थे, जिनमें से एक हमलावर कुछ दूरी पर ही बाइक से उतर गया था, जबकि दो अन्य ने ताबड़तोड़ गोली चलाई थीं. घटना की सूचना एल्विश के पिता ने तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शूरू कर दी.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 August 2025 - 10:45 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of CM नायब सिंह सैनी ने विश्व उद्यमिता दिवस कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा – ‘सरकार युवाओं को रोजगारपरक बनाने की दिशा में काम कर रही’

CM नायब सिंह सैनी ने विश्व उद्यमिता दिवस कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा – ‘सरकार युवाओं को रोजगारपरक बनाने की दिशा में काम कर रही’

21 August 2025 - 5:41 PM
Photo of हरियाणा की लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप

हरियाणा की लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप

19 August 2025 - 2:51 PM
Photo of नूंह में वर्क फ्रॉम होम स्कैम का भंडाफोड़, छह साइबर ठग गिरफ्तार

नूंह में वर्क फ्रॉम होम स्कैम का भंडाफोड़, छह साइबर ठग गिरफ्तार

18 August 2025 - 10:15 AM
Photo of एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली, कहा- बेटिंग ऐप ने कई घर किए बर्बाद

एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली, कहा- बेटिंग ऐप ने कई घर किए बर्बाद

17 August 2025 - 1:09 PM
Photo of गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार

गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार

17 August 2025 - 10:53 AM
Photo of हरियाणा की गौशालाओं को CM सैनी का तोहफा, 1.80 करोड़ के अनुदान का किया वितरण

हरियाणा की गौशालाओं को CM सैनी का तोहफा, 1.80 करोड़ के अनुदान का किया वितरण

16 August 2025 - 5:31 PM
Photo of अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि और हरियाणा में 11,000 करोड़ की सड़कें – मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान

अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि और हरियाणा में 11,000 करोड़ की सड़कें – मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान

16 August 2025 - 10:42 AM
Photo of रोहतक में 79वां स्वतंत्रता दिवस: सीएम सैनी के बड़े ऐलान, किसानों से लेकर महिलाओं तक मिला तोहफा

रोहतक में 79वां स्वतंत्रता दिवस: सीएम सैनी के बड़े ऐलान, किसानों से लेकर महिलाओं तक मिला तोहफा

15 August 2025 - 10:27 AM
Photo of 5 साल का इंतजार खत्म! सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज को दी बड़ी सौगात, पूरे हरियाणा में हुआ ऐतिहासिक वितरण

5 साल का इंतजार खत्म! सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज को दी बड़ी सौगात, पूरे हरियाणा में हुआ ऐतिहासिक वितरण

13 August 2025 - 12:59 PM
Photo of प्रकृति की रक्षा में हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री सैनी ने वन महोत्सव में की बड़ी घोषणाएं

प्रकृति की रक्षा में हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री सैनी ने वन महोत्सव में की बड़ी घोषणाएं

10 August 2025 - 4:03 PM
Back to top button