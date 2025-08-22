फटाफट पढ़ें

एल्विश के घर पर फायरिंग की घटना हुई

बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए

पुलिस DVR जब्त कर ले गई जांच को

एक आरोपी मुठभेड़ में पकड़ा गया

फायरिंग के वक्त एल्विश घर पर नहीं थे

Elvish Yadav : एल्विश के पिता ने पुलिस को सूचना दी थी. घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाश रिकॉर्ड हो गए थे. पुलिस जांच के लिए सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर अपने साथ ले गई थी.

गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग मामले में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद बीपीटीपी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरे आरोपी अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है.

अज्ञात हमलवारों ने करीब 24 राउंड फायर की थी

गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर बाइक सवार अज्ञात हमलवारों ने करीब 24 राउंड फायर की थी. गोलियों की आवाज सुनते ही वहां मौजूद केयरटेकर घबरा गया और तुरंत घर के अंदर भाग गया. उसने तुरंत यह जानकारी एल्विश यादव के पिता मास्टर राम अवतार को दी.

फायरिंग के वक्त एल्विश घर पर नहीं थे

मास्टर राम अवतार ने बताया कि हमलावर अंधाधुध पायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए. फायरिंग के समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे. तीन हमलवार बाइक पर आए थे, जिनमें से एक हमलावर कुछ दूरी पर ही बाइक से उतर गया था, जबकि दो अन्य ने ताबड़तोड़ गोली चलाई थीं. घटना की सूचना एल्विश के पिता ने तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शूरू कर दी.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप