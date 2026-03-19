लाइफ़स्टाइलविदेश

Finland Tour : फिनलैंड का 7-डे “Chill like a Finn” चैलेंज, जीतें मुफ्त समर ट्रिप

Karan Panchal19 March 2026 - 1:04 PM
2 minutes read
Finland Tour
Finland Tour : फिनलैंड का 7-डे “Chill like a Finn” चैलेंज, जीतें मुफ्त समर ट्रिप

Finland Tour : अगर आप रोजमर्रा की भागदौड़ और शोर-शराबे से तंग आ चुके हैं और किसी शांतिपूर्ण जगह जाकर रिलैक्स करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और अब यह अपनी खुशहाली का अनुभव पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए एक खास पहल लेकर आया है।

पूरी तरह मुफ्त मिलेगा मौका

“Chill like a Finn” 7-डे चैलेंज विजिट फिनलैंड की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत कुछ लकी विजेताओं को जून 2026 में फिनलैंड की यात्रा करने का मौका मिलेगा, वह भी पूरी तरह मुफ्त। इस ट्रिप का मुख्य आकर्षण फिनिश लेकलैंड है, जो यूरोप का सबसे बड़ा झील क्षेत्र माना जाता है। यह जगह खुद को प्रकृति से जोड़ने और मानसिक रूप से रिचार्ज करने के लिए आदर्श है।

झील के ठंडे पानी में तैराकी

फिनिश लोग गर्मियों में झील के किनारे बने केबिनों में रहते हैं। उनका दिन बहुत सरल और शांतिपूर्ण होता है – आराम से जागना, हाइकिंग या साइकिलिंग करना, दोस्तों से मिलना, ग्रिलिंग और झील के ठंडे पानी में तैराकी करना। यह अनुभव उन्हें पूरे साल की थकान दूर करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

चैलेंज में भाग लेने के लिए दो आसान स्टेप्स हैं-

सोशल मीडिया चैलेंज– इंस्टाग्राम पर अपने किसी साथी के साथ एक वीडियो बनाएं। वीडियो में अपना परिचय दें और बताएं कि आप लेकलैंड में फिनिश समर हॉलिडे को कैसे बिताने की कल्पना करते हैं।

एप्लिकेशन फॉर्म – विजिट फिनलैंड की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट का लिंक वहां शेयर करें, ताकि आयोजक आपसे संपर्क कर सकें। इस ट्रिप में भाग लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।

यदि आप इस मुफ्त ट्रिप का अनुभव करना चाहते हैं, तो देर न करें। आवेदन की अंतिम तिथि 29 मार्च, 2026 है। अपने कैमरा को तैयार करें और दुनिया के सबसे खुशहाल देश में समर छुट्टियों का आनंद लेने के लिए अभी अप्लाई करें।

ये भी पढ़ें- Mahindra BE6 Batman Edition : शुरुआती 999 यूनिट्स के लिए बायबैक ऑफर, जानिए खासियतें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal19 March 2026 - 1:04 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अली लारीजानी की हत्या पर भड़का ईरान, बोला- “हर खून का हिसाब होगा”

अली लारीजानी की हत्या पर भड़का ईरान, बोला- “हर खून का हिसाब होगा”

19 March 2026 - 8:44 AM
Photo of पाकिस्तान पर तेल संकट गहराया, सिर्फ 11 दिन का स्टॉक बचा, रूस ने दिया बड़ा ऑफर

पाकिस्तान पर तेल संकट गहराया, सिर्फ 11 दिन का स्टॉक बचा, रूस ने दिया बड़ा ऑफर

18 March 2026 - 6:08 PM
Photo of अली लारीजानी के बाद इजरायल का एक और दावा, ईरान के खुफिया मंत्री खतीब की भी हमले में मौत

अली लारीजानी के बाद इजरायल का एक और दावा, ईरान के खुफिया मंत्री खतीब की भी हमले में मौत

18 March 2026 - 5:18 PM
Photo of ईरान के सक्रिय न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल हमला, IAEA ने कहा “कोई नुकसान नहीं

ईरान के सक्रिय न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल हमला, IAEA ने कहा “कोई नुकसान नहीं

18 March 2026 - 2:56 PM
Photo of पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत की ऊर्जा आपूर्ति मजबूत, होर्मुज के रास्ते भारत पहुंचा एक और जहाज

पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत की ऊर्जा आपूर्ति मजबूत, होर्मुज के रास्ते भारत पहुंचा एक और जहाज

18 March 2026 - 1:49 PM
Photo of ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई को ढूंढकर मारेंगे- इजराइल, अमेरिका ने 2200 किलो वजनी बम गिराया

ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई को ढूंढकर मारेंगे- इजराइल, अमेरिका ने 2200 किलो वजनी बम गिराया

18 March 2026 - 11:23 AM
Photo of एयर स्ट्राइक में अली लारीजानी की मौत, तेहरान ने की पुष्टि

एयर स्ट्राइक में अली लारीजानी की मौत, तेहरान ने की पुष्टि

18 March 2026 - 7:33 AM
Photo of रात में अच्छी नींद नहीं आती? अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय

रात में अच्छी नींद नहीं आती? अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय

17 March 2026 - 6:41 PM
Photo of पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक, 400 लोगों की मौत, 250 घायल

पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक, 400 लोगों की मौत, 250 घायल

17 March 2026 - 12:31 PM
Photo of मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ा, ट्रंप बोले : ईरान को परमाणु हथियार मिले तो करेगा तुरंत इस्तेमाल

मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ा, ट्रंप बोले : ईरान को परमाणु हथियार मिले तो करेगा तुरंत इस्तेमाल

17 March 2026 - 10:41 AM
Back to top button