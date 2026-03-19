ऑटो

Mahindra BE6 Batman Edition : शुरुआती 999 यूनिट्स के लिए बायबैक ऑफर, जानिए खासियतें

Karan Panchal19 March 2026 - 11:58 AM
1 minute read
Mahindra BE6 Batman Edition
Mahindra BE6 Batman Edition : शुरुआती 999 यूनिट्स के लिए बायबैक ऑफर, जानिए खासियतें

Mahindra BE6 Batman Edition : भारत की प्रमुख वाहन निर्माता महिंद्रा विभिन्न सेगमेंट में अपने वाहनों की पेशकश करती है। कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV, Mahindra BE6, को 2025 में Batman Edition के रूप में लॉन्च किया गया था। अब महिंद्रा ने इस विशेष एडिशन की पहली 999 यूनिट्स के लिए एक खास बायबैक ऑफर की घोषणा की है।

यह ऑफर केवल उन खरीदारों के लिए है जिन्होंने इस SUV के पहले बैच की बुकिंग की थी। ऑफर की वैधता उन खरीदारों को भेजे जाने वाले पत्र की तारीख से 30 दिन तक रहेगी।

Batman Edition की खासियतें-

SUV को प्रभावशाली लुक देने के लिए इसे साटन ब्लैक रंग में तैयार किया गया है।

फ्रंट दरवाजों पर कस्टम Batman डिकल और पीछे की तरफ ‘The Dark Knight’ बैजिंग।

हब कैप्स, फ्रंट फेंडर्स और रियर बंपर पर Batman का लोगो।

20 इंच के अलॉय व्हील्स।

पैक थ्री वेरिएंट पर उपलब्ध।

79 kWh बैटरी के साथ फुल चार्ज पर 683 किलोमीटर की MIDC रेंज।

रेंज बढ़ाने के लिए रीजनरेशन लेवल सुविधा।

मोटर से 210 किलोवाट पावर और 380 न्यूटन मीटर टॉर्क।

कीमत और बुकिंग-

भारतीय बाजार में लॉन्च कीमत- ₹27.79 लाख (एक्स-शोरूम)।

पहला बैच अगस्त 2025 में बुकिंग के लिए खुला था।

खरीदारों को अपनी पसंद का नंबर 001 से 999 के बीच चुनने का मौका दिया गया।

डिलीवरी शुरू हुई 20 सितंबर 2025, जो कि अंतरराष्ट्रीय Batman Day के दिन थी।

महिंद्रा का यह कदम शुरुआती खरीदारों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है और Batman Edition की विशिष्ट डिज़ाइन और तकनीकी विशेषताएं इसे भारतीय इलेक्ट्रिक SUV बाजार में एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं।

ये भी पढ़ें- IPL नाम विवाद पर केरल हाई कोर्ट ने BCCI को दी बड़ी राहत, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal19 March 2026 - 11:58 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of सेकंड-हैंड कार बाजार में हो रहे हैं फ्रॉड, खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

सेकंड-हैंड कार बाजार में हो रहे हैं फ्रॉड, खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

17 March 2026 - 6:23 PM
Photo of सालों तक चलेगा आपका फोन, बस अपनाएँ ये 7 जरूरी कदम

सालों तक चलेगा आपका फोन, बस अपनाएँ ये 7 जरूरी कदम

17 March 2026 - 12:24 PM
Photo of गर्मी में इंजन ओवरहीटिंग को न करें नजरअंदाज, बनी रहेगी कार की परफॉर्मेंस

गर्मी में इंजन ओवरहीटिंग को न करें नजरअंदाज, बनी रहेगी कार की परफॉर्मेंस

16 March 2026 - 7:14 PM
Photo of बाइक में क्यों होते हैं एक से अधिक साइलेंसर, इसके पीछे छिपा है ये बड़ा राज

बाइक में क्यों होते हैं एक से अधिक साइलेंसर, इसके पीछे छिपा है ये बड़ा राज

14 March 2026 - 7:11 PM
Photo of इलेक्ट्रिक कारों में कम हो रही लोगों की दिलचस्पी, BMI की रिपोर्ट में खुलासा

इलेक्ट्रिक कारों में कम हो रही लोगों की दिलचस्पी, BMI की रिपोर्ट में खुलासा

13 March 2026 - 1:52 PM
Photo of Car AC Tips : AC चलाने के बाद भी कार में लगती है गर्मी, तुरंत करें ये काम

Car AC Tips : AC चलाने के बाद भी कार में लगती है गर्मी, तुरंत करें ये काम

12 March 2026 - 4:11 PM
Photo of गर्मी से पहले कर लें पंखों की मरम्मत, नहीं तो हो जाएंगे परेशान

गर्मी से पहले कर लें पंखों की मरम्मत, नहीं तो हो जाएंगे परेशान

5 March 2026 - 6:16 PM
Photo of टेस्ला ने दिल्ली एरोसिटी में खोला दूसरा शोरूम, भारत में विस्तार की रफ्तार तेज

टेस्ला ने दिल्ली एरोसिटी में खोला दूसरा शोरूम, भारत में विस्तार की रफ्तार तेज

11 August 2025 - 6:33 PM
Photo of जून 2025 में लॉन्च होंगी ये 5 जबरदस्त कारें, जो भारत के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देंगी

जून 2025 में लॉन्च होंगी ये 5 जबरदस्त कारें, जो भारत के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देंगी

28 May 2025 - 5:35 PM
Photo of टाटा अल्ट्रोज के साथ करें बेहतरीन सफर, डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं शानदार ऑफर्स

टाटा अल्ट्रोज के साथ करें बेहतरीन सफर, डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं शानदार ऑफर्स

6 April 2025 - 7:13 PM
Back to top button