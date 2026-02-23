Punjabराज्य

फाजिल्का के बस्ती हजूर स्कूल के पुनर्निर्माण के आदेश, छह महीनों में तैयार होगी नई इमारत

Shanti Kumari23 February 2026 - 12:07 PM
2 minutes read
Punjab News

Punjab News : फाजिल्का के बस्ती हजूर में सरकारी प्राइमरी स्कूल की इमारत की खराब हालत का नोटिस आने के तुरंत बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस स्कूल की इमारत के नए तौर से निर्माण करवाने के आदेश दिए है। शिक्षा मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए और भरोसा दिया कि स्कूल की नई इमारत छह महीनों के अंदर पूरी हो जाएगी, जिसकी वह निजी तौर पर निगरानी करेंगे।

अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश

इस मामले का जिक्र करते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि बस्ती हजूर में सरकारी स्कूल की खराब हालत के बारे में शनिवार को मेरे ध्यान में लाया गया। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को इस संबंध में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए है और मैं स्वंय जाकर स्कूल की स्थिति का निरीक्षण करूंगा। उन्होंने कहा कि इस स्कूल के पास अगले 6 महीनों के अंदर एक नई इमारत होगी और यह कोई राजनीतिक बयान नहीं; बल्कि मेरी निजी गारंटी है।

ज्यादातर स्कूलों की हालत खराब

राज्य के स्कूली बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधारों के बारे में बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंजाब में लगभग 20,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से ज्यादातर स्कूल हमें पिछली सरकारों की दशकों की लापरवाही के कारण पूरी तरह खस्ता हालत में विरासत में मिले।

स्कूलों की सूरत बदलने का काम जोरों पर

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पिछले कुछ सालों में सैकड़ों ऐसे स्कूलों की सूरत बदल दी है और यह काम पूरे जोर-शोर से जारी है। उन्होंने कहा कि हम राज्य के सभी 20,000 स्कूलों की कायाकल्प करने के मिशन पर है और राज्य सरकार पूरी वचनबद्धता और पारदर्शिता के साथ इस लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रही है।

शिक्षा सुधारों के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह सिर्फ बड़े दावों का नहीं, बल्कि जवाबदेही और निरंतर कार्रवाई का सफर है और शिक्षा मेरे लिए कोई राजनीति नहीं; बल्कि मेरा जुनून और जिम्मेदारी है।

ये भी पढ़ें – संजीव अरोड़ा ने मोहाली में वेलकम होटल का उद्घाटन किया, संबोधन में अहम बातों पर दिया जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari23 February 2026 - 12:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

23 February 2026 - 1:43 PM
Photo of पाकिस्तान समर्थित ड्रग कार्टेल के 6 सदस्य गिरफ्तार, 4.8 किलो हेरोइन व पिस्टल जब्त

पाकिस्तान समर्थित ड्रग कार्टेल के 6 सदस्य गिरफ्तार, 4.8 किलो हेरोइन व पिस्टल जब्त

23 February 2026 - 12:11 PM
Photo of अजित पवार विमान हादसे की CBI जांच की मांग, MVA बैठक में विपक्ष ने फडणवीस की चाय पार्टी का किया बहिष्कार

अजित पवार विमान हादसे की CBI जांच की मांग, MVA बैठक में विपक्ष ने फडणवीस की चाय पार्टी का किया बहिष्कार

23 February 2026 - 11:40 AM
Photo of संजीव अरोड़ा ने मोहाली में वेलकम होटल का उद्घाटन किया, संबोधन में अहम बातों पर दिया जोर

संजीव अरोड़ा ने मोहाली में वेलकम होटल का उद्घाटन किया, संबोधन में अहम बातों पर दिया जोर

23 February 2026 - 11:38 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 33वां दिन: पंजाब पुलिस ने 647 स्थानों पर की छापेमारी, 245 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 33वां दिन: पंजाब पुलिस ने 647 स्थानों पर की छापेमारी, 245 गिरफ्तार

23 February 2026 - 10:32 AM
Photo of नालागढ़ IED धमाका मामला: दो आरोपी गिरफ्तार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े होने का खुलासा

नालागढ़ IED धमाका मामला: दो आरोपी गिरफ्तार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े होने का खुलासा

23 February 2026 - 9:51 AM
Photo of जम्मू-कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के सैफुल्लाह ग्रुप का सफाया, किश्तवाड़ में तीन आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के सैफुल्लाह ग्रुप का सफाया, किश्तवाड़ में तीन आतंकी ढेर

23 February 2026 - 8:35 AM
Photo of CM योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे, निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ विदेश दौरे का पहला चरण

CM योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे, निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ विदेश दौरे का पहला चरण

23 February 2026 - 8:04 AM
Photo of डीजीपी पंजाब ने 100वें जन्मदिन पर आईपीएस जगजीत सिंह बावा को दी बधाई

डीजीपी पंजाब ने 100वें जन्मदिन पर आईपीएस जगजीत सिंह बावा को दी बधाई

22 February 2026 - 6:38 PM
Photo of प्रेम-प्रसंग में UPSC उम्मीदवार मनीष की हत्या, मुख्य आरोपी और साथी फरार

प्रेम-प्रसंग में UPSC उम्मीदवार मनीष की हत्या, मुख्य आरोपी और साथी फरार

22 February 2026 - 3:11 PM
Back to top button