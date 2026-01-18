Other Statesराज्य

किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षाबलों की मुठभेड़, ड्रोन गतिविधि और रफीक नाई के खिलाफ कार्रवाई

Jammu & Kashmir :
Jammu & Kashmir : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सिंगपोरा में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ चल रही है. मिली जानकारी के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी समूह के फंसे होने की संभावना है और गोलीबारी जारी है. सुरक्षाबलों की तरफ से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है.

आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, बावजूद इसके आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. ये आतंकवादी भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचते हैं, लेकिन भारतीय जवानों द्वारा उन्हें कड़ा जवाब दिया जाता है.

जौरी सेक्टर में ड्रोन गतिविधि से हड़कंप

हाल ही में कठुआ पुलिस ने तीन आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया था. इस दौरान देसी घी और बादाम समेत अन्य सामान बरामद किया गया. हालांकि, आतंकी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए थे. इस ऑपरेशन में सुरक्षाबलों का एक जवान भी घायल हुआ था.

इसके पहले, राजौरी सेक्टर में ड्रोन दिखाई दिया था, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और भारतीय सेना ने गोलीबारी की. सूत्रों के अनुसार, इस ड्रोन गतिविधि के पीछे सीमा पार से निगरानी या किसी संदिग्ध उद्देश्य की संभावना जताई गई है.

मेंढर तहसील के नर गांव में स्थित थी

वही, जनवरी की शुरुआत में ही आतंकी रफीक नाई उर्फ सुल्तान के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई थी. इस दौरान उसकी दस लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी गई थी. अधिकारियों ने बताया था कि यह संपत्ति चार मरला और 02 सरसाई कृषि भूमि थी. यह मेंढर तहसील के नक्का मझारी इलाके के गांव नर में स्थित थी.

पहलगाम हमले के बाद सुरक्षाबल अलर्ट

बता दें कि रफीक नाई उर्फ ​​सुल्तान पाकिस्तान से प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन/जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स का हैंडलर है और लॉन्च कमांडर के तौर पर काम कर रहा है. उसे आतंकवादी घोषित किया गया है और वह कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित है.

गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षाबल पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं. हर बारीक गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है.

