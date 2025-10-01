विदेश

डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक संघर्ष खत्म करने में अपनी भूमिका का दावा किया, नोबेल पुरस्कार न मिलने पर जताया अफसोस

Anup Tiwari1 October 2025 - 9:20 PM
2 minutes read
Donald Trump
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा (फाइल फोटो)

Donald Trump : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान समेत सात बड़े वैश्विक विवादों को समाप्त कराने में अहम भूमिका निभाई है. इसके बावजूद अगर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया तो यह अमेरिका के लिए अपमान की बात होगी.

ट्रंप ने क्वांटिको में सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गाजा संघर्ष को खत्म करने की उनकी योजना तैयार है और उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सभी पक्ष इस पर सहमति देंगे. उन्होंने बताया कि सभी अरब और मुस्लिम देश इस योजना का समर्थन करते हैं, साथ ही इजरायल भी इसके पक्ष में है. उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि इतने सारे देश एक साथ आए हैं.

नोबेल पुरस्कार नहीं मिलना अमेरिका का अपमान

ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी गाजा संघर्ष समाप्ति योजना सफल होती है तो वे पिछले कुछ महीनों में कुल आठ युद्धों को सुलझाने में कामयाब रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वे नोबेल पुरस्कार पाने के बावजूद भी निराश हैं क्योंकि उनका मानना है कि पुरस्कार उन्हें नहीं मिलेगा. ट्रंप ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने वास्तव में कोई काम नहीं किया, बल्कि बस इस पर किताब लिखी होगी.

अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता तो यह अमेरिका के लिए बड़ा अपमान होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सम्मान अमेरिका के लिए होना चाहिए क्योंकि ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि वे इस योजना की सफलता को लेकर आश्वस्त हैं और समझौतों के बारे में उनका अनुभव बहुत बड़ा है.

संयुक्त राष्ट्र की आलोचना, वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट नहीं

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की आलोचना करते हुए कहा कि युद्धों को रोकने के लिए उन्हें आगे आना पड़ा जबकि यह काम संयुक्त राष्ट्र का होना चाहिए था. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने इन विवादों में मदद करने की कोशिश नहीं की और संस्था का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट नहीं है. ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र केवल कड़े शब्दों में बयान जारी करता है लेकिन उसका पालन नहीं होता.

ट्रंप ने उन संघर्षों का उल्लेख किया जिन्हें उन्होंने शांत कराने का दावा किया है, जिनमें भारत और पाकिस्तान, इजरायल और ईरान, आर्मेनिया और अजरबैजान, कांगो और रवांडा, कंबोडिया और थाईलैंड, मिस्र और इथियोपिया, तथा कोसोवो और सर्बिया शामिल हैं.

यह भी पढ़ें : NCRB रिपोर्ट: राजस्थान में देश में सबसे अधिक दुष्कर्म, कांग्रेस ने CM का इस्तीफा मांगा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari1 October 2025 - 9:20 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of रूस का ‘गुप्त टैंकर’ फ्रांस के निशाने पर: समुद्र में बढ़ा विवाद, जानिए पूरा सच…

रूस का ‘गुप्त टैंकर’ फ्रांस के निशाने पर: समुद्र में बढ़ा विवाद, जानिए पूरा सच…

2 October 2025 - 8:56 PM
Photo of अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद, जानिए तालिबान सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया?

अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद, जानिए तालिबान सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया?

30 September 2025 - 10:07 AM
Photo of सुधरते भारत- कनाडा संबंधों के बीच कनाडा ने बिश्नोई गिरोह को घोषित किया आतंकवादी संगठन

सुधरते भारत- कनाडा संबंधों के बीच कनाडा ने बिश्नोई गिरोह को घोषित किया आतंकवादी संगठन

29 September 2025 - 7:33 PM
Photo of गाजा संकट पर यूएई का बदला रुख, नेतन्याहू से मुलाकात कर अरब जगत को चौंकाया

गाजा संकट पर यूएई का बदला रुख, नेतन्याहू से मुलाकात कर अरब जगत को चौंकाया

27 September 2025 - 8:04 PM
Photo of वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप, कई शहरों में दहशत, कोलंबिया तक महसूस हुए झटके

वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप, कई शहरों में दहशत, कोलंबिया तक महसूस हुए झटके

25 September 2025 - 8:31 AM
Photo of तेज तूफान ने इस देश में मचा दी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 124 लोग लापता

तेज तूफान ने इस देश में मचा दी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 124 लोग लापता

24 September 2025 - 9:13 AM
Photo of व्हील वेल में छिपकर काबुल से दिल्ली पहुंचा अफगानी किशोर, एयरपोर्ट सुरक्षा पर उठे सवाल

व्हील वेल में छिपकर काबुल से दिल्ली पहुंचा अफगानी किशोर, एयरपोर्ट सुरक्षा पर उठे सवाल

23 September 2025 - 1:25 PM
Photo of रूस का भारत को बड़ा तोहफा: Su-57 और S-400 की नई डील और स्थानीय उत्पादन का प्रस्ताव

रूस का भारत को बड़ा तोहफा: Su-57 और S-400 की नई डील और स्थानीय उत्पादन का प्रस्ताव

22 September 2025 - 8:46 PM
Photo of पाकिस्तानी फौज का अपने ही देश में क्रूर एयरस्ट्राइक, बच्चों और महिलाओं समेत 30 नागरिकों की मौत

पाकिस्तानी फौज का अपने ही देश में क्रूर एयरस्ट्राइक, बच्चों और महिलाओं समेत 30 नागरिकों की मौत

22 September 2025 - 3:37 PM
Photo of पाक-सऊदी डिफेंस डील में क्या सऊदी को मिलेंगे पाकिस्तान के परमाणु हथियार? ख्वाजा आसिफ का बड़ा खुलासा

पाक-सऊदी डिफेंस डील में क्या सऊदी को मिलेंगे पाकिस्तान के परमाणु हथियार? ख्वाजा आसिफ का बड़ा खुलासा

20 September 2025 - 6:44 PM
Back to top button