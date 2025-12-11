Punjab

जिला परिषद और पंचायत चुनाव: 44 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित

Punjab News
Punjab News : राज्य में आगामी दिनों में होने वाले ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को ध्यान में रखते हुए, पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने आज कहा कि पंजाब पुलिस राज्य में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

डीजीपी गौरव यादव ने दिए निर्देश

पंजाब में ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव 14 दिसंबर को होंगे और 17 दिसंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य में सकारात्मक माहौल बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, डीजीपी गौरव यादव ने सभी पुलिस अधिकारियों को पेशेवर पुलिसिंग और आदर्श चुनाव आचार संहिता की सख़्ती से पालना करने के निर्देश दिए।

राज्यभर में सुरक्षा चौकस

इस संबंध में जानकारी देते हुए, विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने राज्य के सीपी/एसएसपी और रेंज डीआईजी के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करने के उपरांत कहा कि राज्यभर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फील्ड अधिकारियों को चुनाव के दौरान तैनाती के लिए ज़िलों से कम से कम 75 प्रतिशत पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

अंतर-राज्यीय व अंतर-ज़िला नाके लगाने के निर्देश

उन्होंने कहा कि सभी सीपी/एसएसपी को पहले ही समाज विरोधी तत्वों पर कड़ी नजऱ रखने, आम जनता में विश्वास पैदा करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार में फ्लैग मार्च निकालने और मज़बूत अंतर-राज्यीय व अंतर-ज़िला नाके लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों के डीजीपी को पंजाब से लगती सीमा पर अपने हिस्से में नाके लगाने का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है।

गजटेड रैंक के अधिकारियों की निगरानी

उन्होंने बताया कि 13,395 पोलिंग स्टेशनों पर 18,718 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 860 को अति-संवेदनशील और 3,405 को संवेदनशील पोलिंग स्टेशन घोषित किया गया है। विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए गजटेड रैंक के अधिकारियों की निगरानी में 44,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी सीपी और एसएसपी को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार और सक्रिय गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

