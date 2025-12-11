Amritsar News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के तहत बहु-स्तरीय कार्रवाई करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने विदेशी हैंडलरों से जुड़े, सीमा-पार सक्रिय संगठित ड्रग कार्टेलों के तीन सदस्यों को 4.083 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (ICE) और 1.032 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर इन गिरोहों को निष्क्रिय कर दिया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने आज यहां दी।

एक कार एक्टिवा स्कूटर भी जब्त

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर (25), निवासी गांव दाओके (अमृतसर); नवतेज सिंह (33), निवासी गांव माहवा (अमृतसर), जो वर्तमान में तरनतारन के एक गांव में रह रहा था, और महांबीर सिंह (32), निवासी गांव कालिया स्कात्रा (तरनतारन) के रूप में हुई है। नशीले पदार्थों की बरामदगी के अलावा पुलिस टीमों ने आरोपियों से 2500 रुपए की ड्रग मनी, एक कार और एक एक्टिवा स्कूटर भी जब्त किया है।

पाकिस्तान से जुड़ रहे तार

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति व्हाट्सऐप के जरिए पाकिस्तान और विदेशों में सक्रिय तस्करों से तालमेल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

व्हाट्सऐप के माध्यम से ड्रॉप लोकेशन

ऑपरेशन संबंधी जानकारी साझा करते हुए अमृतसर के पुलिस आयुक्त (CP) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस ने संदिग्ध बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर को 35 ग्राम आइ.सी. ई., सहित गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने एक पाकिस्तानी तस्कर से रिश्तों का खुलासा किया, जो उसे व्हाट्सऐप के माध्यम से ड्रॉप लोकेशन भेजता था। उनके अनुसार, आरोपी के खुलासों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2.042 किलोग्राम आइ.सी. ई., बरामद की, जिससे उससे कुल बरामदगी 2.077 किलोग्राम हो गई।

नशीले पदार्थों के पैकेटस फिर सप्लाई

उन्होंने बताया कि इसी तरह एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने संदिग्ध नवतेज सिंह को 40 ग्राम आइ.सी. ई., सहित काबू किया। जांच में पता चला कि नवतेज पहले दोहा, कतर में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात एक हैंडलर से हुई थी। यह हैंडलर व्हाट्सऐप निर्देशों के जरिए भारत में ड्रग्स की लाने- ले जाने से संबंधित काम सौंपता था।

जांच में यह भी पता चला कि नवतेज एक कोरियर के रूप में काम करते हुए नशीले पदार्थों के पैकेट प्राप्त करता था और उन्हें आगे सप्लाई करता था। उसके खुलासों के आधार पर पुलिस ने 1.966 किलोग्राम अतिरिक्त आइ.सी. ई., बरामद की, जिससे कुल बरामदगी 2.006 किलोग्राम हो गई।

ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की खेपें

सीपी ने बताया कि तीसरी समानांतर कार्रवाई में पुलिस ने महावीर सिंह को 1.032 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। जांच से पता चला है कि वह पाकिस्तान स्थित तस्कर से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की खेपें प्राप्त कर रहा था।

इस संबंध में तीन अलग-अलग मामले- FIR नंबर 337 दिनांक 05-12-2025, NDPS Act की धारा 21-सी और 29 के तहत, तथा FIR नंबर 340 दिनांक 09-12-2025 धारा 21-सी के तहत, दोनों थाना हकीमा में, और FIR नंबर 251 दिनांक 07-12-2025 धारा 22-बी और 22-सी के तहत थाना छेहरटा में दर्ज किए गए हैं।

