आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही पंजाब का सर्वपक्षीय विकास- बरसट

Aam Aadmi Party
Aam Aadmi Party : आम आदमी पार्टी, पंजाब के प्रदेश महासचिव और पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट ने लोगों से अपील की कि जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाएं, ताकि सरकार को और अधिक समर्थन मिले, जिससे सरकार की ओर से पंजाब की तरक्की और लोगों की भलाई के लिए ओर अधिक जोर-शोर से काम किया जाएगा।

विकास के ऐतिहासिक फैसले

बरसट ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ओर से राज्य की तरक्की और विकास के लिए जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, उनसे लोग बेहद खुश हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा से ही लोगों की भलाई और तरक्की के लिए काम करती आई है, जिसके चलते लोग आप सरकार को बेहद पसंद कर रहे हैं। सरकार की ओर से शहरों के साथ-साथ गांवों के विकास के लिए भी विशेष स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं।

गांवों में खेल मैदान प्रगति पर

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की ओर से राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। नौजवानों को खेलों की ओर प्रेरित करने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और गांवों में खेल मैदान भी बनाए जा रहे हैं।

सुरक्षित और आसान होगी यात्रा

इसी के साथ ही 16,209 करोड़ रुपए की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है, जिसमें से 19,373 किलोमीटर लंबाई वाली ग्रामीण लिंक सड़कों का निर्माण आरंभ हो चुका है। यह ऐतिहासिक प्रोजेक्ट राज्य की आर्थिक तस्वीर बदल देगा। राज्य की सड़कों के निर्माण से लोगों की रोजाना की यात्रा ओर तेज़, सुरक्षित और आसान हो जाएगी तथा किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में समय और लागत दोनों की बचत होगी।

पानी खेतों तक पहुंचाने का कार्य

पंजाब की किसानी को बचाने के लिए दिन में बिजली सप्लाई, नहरी पानी से सिंचाई, जोकि पिछले 30 सालों में घटकर 21% तक आ गई थी, आज लगभग 80% तक नहरों का पानी खेतों तक पहुंचाने का कार्य भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। नौजवानों को बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। पंजाब के लोगों के लिए सेहत बीमा योजना 10 लाख रुपये प्रति परिवार की गई है।

600 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ

स. बरसट ने कहा कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से 600 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ 90% लोगों को हो रहा है। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है। स्कूलों के हालातों में सुधार किए जा रहे हैं। पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिये युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है।

जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क

आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल विकास है और इसी उद्देश्य के तहत राज्य में तेजी से विकास कार्यों को किया जा रहा है। बरसट ने वालंटियर्स से कहा कि वे ज़मीनी स्तर पर लोगों से संपर्क करके पार्टी के लोक भलाई कार्यों और नीतियों को घर-घर तक पहुंचाएं।

