Amritsar Drug Bust : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के तहत बहु-स्तरीय कार्रवाई करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने विदेशी हैंडलरों से जुड़े, सीमा पार सक्रिय संगठित ड्रग कार्टेलों के तीन सदस्यों को 4.083 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (आइ.सी. ई.,) और 1.032 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर इन गिरोहों को निष्क्रिय कर दिया है. यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहाँ दी.

अमृतसर और तरनतारन के 3 आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर (25), निवासी गाँव दाओके (अमृतसर) नवतेज सिंह (33), निवासी गाँव माहवा (अमृतसर), जो वर्तमान में तरनतारन के एक गाँव में रह रहा था और महांबीर सिंह (32), निवासी गाँव कालिया स्कात्रा (तरनतारन) के रूप में हुई है. नशीले पदार्थों की बरामदगी के अलावा पुलिस टीमों ने आरोपियों से 2500 रुपये की ड्रग मनी, एक कार और एक एक्टिवा स्कूटर भी जब्त किया है.

आरोपी पाकिस्तान-विदेश नशा नेटवर्क से जुड़े

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति व्हाट्सऐप के जरिये पाकिस्तान और विदेशों में सक्रिय तस्करों से तालमेल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

पुलिस ने बरामद किए 2.077 किलो ICE

ऑपरेशन संबंधी जानकारी साझा करते हुए अमृतसर के पुलिस आयुक्त (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस ने संदिग्ध बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर को 35 ग्राम आइ.सी. ई., सहित गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने एक पाकिस्तानी तस्कर से रिश्तों का खुलासा किया, जो उसे व्हाट्सऐप के माध्यम से ड्रॉप लोकेशन भेजता था. उनके अनुसार, आरोपी के खुलासों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2.042 किलोग्राम आइ.सी. ई., बरामद की, जिससे उससे कुल बरामदगी 2.077 किलोग्राम हो गई.

नवतेज सिंह से बरामद 2 किग्रा ICE

उन्होंने बताया कि इसी तरह एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने संदिग्ध नवतेज सिंह को 40 ग्राम आइ.सी. ई., सहित काबू किया. जांच में पता चला कि नवतेज पहले दोहा, क़तर में काम करता था, जहाँ उसकी मुलाकात एक हैंडलर से हुई थी. यह हैंडलर व्हाट्सऐप निर्देशों के जरिए भारत में ड्रग्स की लाने ले जाने से संबंधित काम सौंपता था. जांच में यह भी पता चला कि नवतेज एक कोरियर के रूप में काम करते हुए नशीले पदार्थों के पैकेट प्राप्त करता था और उन्हें आगे सप्लाई करता था. उसके खुलासों के आधार पर पुलिस ने 1.966 किलोग्राम अतिरिक्त आइ.सी. ई., बरामद की, जिससे कुल बरामदगी 2.006 किलोग्राम हो गई.

महावीर सिंह से 1.032 किग्रा हेरोइन बरामद

सीपी ने बताया कि तीसरी समानांतर कार्रवाई में पुलिस ने महावीर सिंह को 1.032 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया. जांच से पता चला है कि वह पाकिस्तान स्थित तस्कर से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की खेपें प्राप्त कर रहा था. इस संबंध में तीन अलग-अलग मामले एफआईआर नंबर 337 दिनांक 05-12-2025, एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी और 29 के तहत, तथा एफआईआर नंबर 340 दिनांक 09-12-2025 धारा 21-सी के तहत, दोनों थाना हकीमा में और एफआईआर नंबर 251 दिनांक 07-12-2025 धारा 22-बी और 22-सी के तहत थाना छेहरटा में दर्ज किए गए हैं.

ये भी पढ़ें – हरियाणा में बाढ़ प्रभावित 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए का मुआवजा, 2,266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप