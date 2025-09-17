Disha Patani House Shooting : बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है. यह कार्रवाई यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने गाजियाबाद में की. मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल समेत कई कारतूस बरामद किए गए हैं.

मारे गए आरोपियों की पहचान रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, ये दोनों रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग से जुड़े हुए थे. रविंद्र पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.

11 सितंबर की सुबह का है मामला

दिशा पाटनी के पिता की शिकायत के अनुसार, 11 सितंबर की सुबह करीब 4:33 बजे पहली बार उनके सिविल लाइंस स्थित घर पर गोलीबारी हुई थी. पड़ोसी ने सड़क पर गिरे दो खोखे उन्हें सौंपे. दूसरी घटना 12 सितंबर को सुबह 3:30 बजे हुई. इस दौरान उन्होंने खुद पर हमले का दावा किया. उन्होंने शिकायत में यह भी कहा कि दिशा को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां और धमकियां दी जा रही थीं.

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के बयान पर शुरू हुआ था विवाद

इस विवाद की पृष्ठभूमि में एक धार्मिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का बयान बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. दिशा की बहन खुशबू पाटनी ने इस बयान की कड़ी आलोचना की थी और उन्हें एंटी-नेशनल तक कहा था. इसके साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को भी निशाना बनाया था जो कथावाचक का समर्थन कर रहे थे.

हालांकि बाद में खुशबू ने स्पष्ट किया कि उनका बयान अनिरुद्धाचार्य के लिए था, न कि प्रेमानंद महाराज के लिए, जिनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया.

इस बीच फायरिंग की घटनाओं ने मामला और गंभीर बना दिया. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और गैंग से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल जारी है.

यह भी पढ़ें : जेवर एयरपोर्ट पर आया बड़ा अपडेट: इस दिन से शुरू होंगी उड़ानें, अब सफर होगा आसान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप