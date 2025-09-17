हाइलाइट्स :-

नोएडा एयरपोर्ट 30 अक्टूबर से शुरू होगा.

पहले चरण में 10 शहरों से जुड़ाव होगा.

इंडिगो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करेगी.

Jewar Airpost Update : नोएडा के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब 30 अक्टूबर से संचालन शुरू करने के लिए तैयार है. यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने यात्री सेवा दिवस के अवसर पर दी. पहले चरण में इस एयरपोर्ट से देश के दस प्रमुख शहरों के लिए उड़ानों की योजना बनाई गई है. इनमें बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई जैसे बड़े महानगर शामिल हैं. इंडिगो एयरलाइन यहां से कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की भी शुरुआत करेगी.

सात करोड़ यात्रियों की सेवा करने में सक्षम

यह एयरपोर्ट 1,334 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और पहले चरण में इसमें एक रनवे और एक टर्मिनल होगा. टर्मिनल की क्षमता सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है. एयरपोर्ट का निर्माण चार चरणों में किया जाएगा और सभी चरण पूरे होने पर यह सालाना करीब सात करोड़ यात्रियों की सेवा कर सकेगा. निर्माण कार्य एक स्विस कंपनी द्वारा किया जा रहा है.

पहले चरण में टर्मिनल का क्षेत्रफल एक लाख वर्गमीटर होगा, जिसमें 28 विमान स्टैंड होंगे. इसके अलावा 40 एकड़ में एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल केंद्र बनाया जाएगा और 80 एकड़ क्षेत्र में एक मल्टी-मॉडल कार्गो हब की स्थापना की जाएगी.

सुविधाओं का दिया जा रहा पूरा ध्यान

उड़ान सेवाओं के साथ-साथ सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है. मंत्री नायडू ने बताया कि आने वाले दो महीनों में गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट समेत देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए मुफ्त वाई-फाई, पुस्तकालय और बच्चों के लिए खेलने का क्षेत्र यानी किड जोन की सुविधा शुरू की जाएगी. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंडन एयरपोर्ट पर विस्तार कार्य पूरा होने तक वहां से कोई नई उड़ान नहीं शुरू की जाएगी.

यह भी पढ़ें : जामनगर में अनंत अंबानी का वंतारा: 1,50,000 जानवरों के लिए बना सपनों जैसा बचाव और देखभाल केंद्र

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप