Bihar Election 2025 : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद प्रधान ने सीट शेयरिंग को लेकर बीते दिन अपने एक्स हैंडल क माध्यम से जानकारी दी थी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं बीते की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग पर अपनी नाखुशी जाहिर की है. उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की तो जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए अपना दुख जाहिर किया. इसी बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. जिसके बाद सबसे सवाल यह उठ रहा है कि क्या चुनाव से पहले टूट की कगार पर है एनडीए? आईए समझते है इसके मायने.

उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी का दर्द

विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने सभी दलों को सीटें आवंटित कर दी है, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाही ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी “HAM” को 6 सीटें मिली है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें दी गई है. इसी बीच हम अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “हमने 15 सीटों की मांग की लेकिन हमें केवल छह सीटें दी गईं। हम परेशान हैं, लेकिन हम एनडीए के फैसले का विरोध नहीं करेंगे. हमें जो कुछ भी मिला है हम उसे लेकर आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं.”

उपेंद्र कुशवाहा ने द्वीट में जताया दुख

बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की । अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की,

तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की “।। बीते दिन भी कुशवाहा ने कहा था कि “कम सीटें मिलने पर आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पायी. मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों – लाखों लोगों का मन दुखी होगा “। जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है कि क्या एनडीए में फूट पड़ने वाली है.

बीजेपी अध्यक्ष का कुशवाहा-मांझी पर बयान

बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सियासी उठापटक के बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जयवाल ने कहा कि “उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन के नेता हैं. एनडीए पांडवों की तरह एकजुट है और दोनों नेता हमारे अभिभावक हैं सब ठीक है. वहीं अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे है कि क्या एनडीए में सबकुछ ठीक है या फिर आने वाले समय में कुछ बड़ा उलटफेर की उम्मीद है.

