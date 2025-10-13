Bihar

एनडीए पांडवों की तरह…’ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बयान पर दिलीप जयसवाल ने तोड़ी चुप्पी, क्या एनडीए में पड़ेगी फूट?

Ajay Yadav13 October 2025 - 3:51 PM
2 minutes read
Bihar Election 2025 :
एनडीए पांडवों की तरह...' उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बयान पर दिलीप जयसवाल ने तोड़ी चुप्पी; क्या एनडीए में पड़ेगी फूट?

Bihar Election 2025 : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद प्रधान ने सीट शेयरिंग को लेकर बीते दिन अपने एक्स हैंडल क माध्यम से जानकारी दी थी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं बीते की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग पर अपनी नाखुशी जाहिर की है. उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की तो जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए अपना दुख जाहिर किया. इसी बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. जिसके बाद सबसे सवाल यह उठ रहा है कि क्या चुनाव से पहले टूट की कगार पर है एनडीए? आईए समझते है इसके मायने.

उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी का दर्द

विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने सभी दलों को सीटें आवंटित कर दी है, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाही ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी “HAM” को 6 सीटें मिली है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें दी गई है. इसी बीच हम अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “हमने 15 सीटों की मांग की लेकिन हमें केवल छह सीटें दी गईं। हम परेशान हैं, लेकिन हम एनडीए के फैसले का विरोध नहीं करेंगे. हमें जो कुछ भी मिला है हम उसे लेकर आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं.”

उपेंद्र कुशवाहा ने द्वीट में जताया दुख

बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की । अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की,
तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की “।। बीते दिन भी कुशवाहा ने कहा था कि “कम सीटें मिलने पर आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पायी. मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों – लाखों लोगों का मन दुखी होगा “। जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है कि क्या एनडीए में फूट पड़ने वाली है.

बीजेपी अध्यक्ष का कुशवाहा-मांझी पर बयान

बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सियासी उठापटक के बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जयवाल ने कहा कि “उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन के नेता हैं. एनडीए पांडवों की तरह एकजुट है और दोनों नेता हमारे अभिभावक हैं सब ठीक है. वहीं अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे है कि क्या एनडीए में सबकुछ ठीक है या फिर आने वाले समय में कुछ बड़ा उलटफेर की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav13 October 2025 - 3:51 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, होटल भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय; क्या तेज प्रताप यादव करेंगे खेला?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, होटल भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय; क्या तेज प्रताप यादव करेंगे खेला?

13 October 2025 - 1:30 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC भ्रष्टाचार केस में कोर्ट ने तय किए आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC भ्रष्टाचार केस में कोर्ट ने तय किए आरोप

13 October 2025 - 1:02 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा ने जताई नाराजगी, NDA में शुरू हुई सियासी चर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा ने जताई नाराजगी, NDA में शुरू हुई सियासी चर्चा

13 October 2025 - 8:52 AM
Photo of बिहार चुनाव में लोजपा (रामविलास) को मिली 29 सीटें, चिराग बोले- ‘बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार’

बिहार चुनाव में लोजपा (रामविलास) को मिली 29 सीटें, चिराग बोले- ‘बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार’

13 October 2025 - 8:04 AM
Photo of AIMIM बिहार के चार जिलों से चुनाव लड़ेगी, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दी जानकारी

AIMIM बिहार के चार जिलों से चुनाव लड़ेगी, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दी जानकारी

12 October 2025 - 10:24 AM
Photo of तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वादे पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा- ‘खुद मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख बना रहे हैं’

तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वादे पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा- ‘खुद मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख बना रहे हैं’

12 October 2025 - 7:58 AM
Photo of भोजपुरी गायक पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने का किया ऐलान, फोकस सिनेमा और संगीत पर

भोजपुरी गायक पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने का किया ऐलान, फोकस सिनेमा और संगीत पर

11 October 2025 - 12:23 PM
Photo of प्रशांत किशोर से मिलीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी मुलाकात

प्रशांत किशोर से मिलीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी मुलाकात

10 October 2025 - 6:42 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का हर घर में नौकरी वादा और अशोक चौधरी की सच्चाई का बयान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का हर घर में नौकरी वादा और अशोक चौधरी की सच्चाई का बयान

10 October 2025 - 12:46 PM
Photo of Bihar Assembly Election 2025: क्या नीतीश कुमार फिर करेंगे सत्ता में वापसी या होगी बड़ी विदाई? जानिए 3 बड़े समीकरण जो तय करेंगे खेल का परिणाम

Bihar Assembly Election 2025: क्या नीतीश कुमार फिर करेंगे सत्ता में वापसी या होगी बड़ी विदाई? जानिए 3 बड़े समीकरण जो तय करेंगे खेल का परिणाम

9 October 2025 - 4:52 PM
Back to top button