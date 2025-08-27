Bageshwar Baba : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों महाराष्ट्र की यात्रा पर हैं और मंगलवार को उन्होंने मुंबई के भिवंडी स्थित बागेश्वर सनातन मठ में गुरु दीक्षा कार्यक्रम के दौरान प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य महाराज के बीच विवाद के विषय पर अपनी बात रखी. हाल ही में यह विवाद मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है. इस संदर्भ में धीरेंद्र शास्त्री ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर दो महापुरुषों के बीच मतभेद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो निंदनीय है.

दोनों संत समाज के लिए आदरणीय

उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य महाराज के मन में प्रेमानंद महाराज के लिए कोई दुर्भावना नहीं है. वहीं प्रेमानंद जी ने आज के युवाओं को भक्ति और भजन से जोड़ने में सराहनीय भूमिका निभाई है. दोनों ही संत समाज के लिए आदरणीय हैं और उनके योगदान को सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए.

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि हमारे गुरु रामभद्राचार्य जी कभी भी ईर्ष्या जैसी भावना नहीं रखते और जब भी प्रेमानंद जी उनसे मिलने आएंगे, उनका स्वागत खुले दिल से किया जाएगा. उन्होंने यह भी चेताया कि दो संतों के बीच लड़ाई का दिखावा करना सनातन धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों के खिलाफ है.

छोटे-मोटे मतभेदों को बढ़ावा देने से बचें

समापन में उन्होंने समाज से अपील की कि साधु-संतों के बीच आदर और एकता को प्राथमिकता दें, न कि छोटे-मोटे मतभेदों को बढ़ावा देकर सनातन संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास करें. मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठे विवाद न केवल धर्म को नुक़सान पहुंचाते हैं, बल्कि समाज को भी भ्रमित करते हैं.

