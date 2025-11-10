मनोरंजन

अभिनेता धर्मेंद्र की की तबियत खराब, पति से मिलने अस्पताल पहुंची हेमा मालिनी

Shanti Kumari10 November 2025 - 7:10 PM
1 minute read
Dharmendra health update

New Delhi : बॉलीवुड के 60-70 दशक के लोकप्रिय अभिनेता 89 वर्षीय धर्मेंद्र की तबियत खराब होने की खबर सामने आई है। फिलहाल उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अपने पति की तबियत के बारे सुनकर पत्नी हेमा मालिनी अस्पताल पहुंची हैं। वहीं उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से जन्मीं दोनों बेटियां अजीता (जो अमेरिका में रहती हैं) और विजेता (जो लंदन में रहती हैं) भी अपने पिता से मिलने के लिए रवाना हो चुकी हैं।

नहीं हो रहा दवाइयों का असर

जानकारी के मुताबिक, अभिनेता अपनी उम्र से संबंधित समस्याओं का सामने कर रहे हैं। उनकी तबियत के बारे में जैसे ही फैंस को जानकारी मिली वे उनके स्वास्थ्य में जल्द सुधार के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए उनके करीबी दोस्त अवतार गिल ने बताया कि वो पिछले काफी समय से उम्र से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन पर दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा है।

मौजूदा सेहत के बारे में जानकारी नहीं

अपने दोस्त के सेहत के बारे में जानकारी देते हुए अवतार ने बताया कि उनकी तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं थी और आज सुबह मुझे किसी करीबी ने बताया कि उनकी सेहत और बिगड़ गई है। हालांकि धर्मेंद्र के मौजूदा स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने कोई खबर नहीं होने की बात कही।  

 रुटीन चेकअप के लिए गए थे एक्टर

जानकारी के मुताबिक, लगभग 10 दिन पहले अभिनेता को अस्पताल में रुटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया था। उस दौरान जब मीडिया ने हेमा मालिनी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इशारों में जवाब दिया कि वह अब ठीक हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए हेमा ने सभी को बताया था कि धर्मेंद्र अब पहले से ठीक हैं। हालांकि उनका मौजूदा स्वास्थ्य कैसा है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

