Delhi weather : 2026 का मार्च दिल्ली में मौसम बदलाव का एक नया रिकॉर्ड बना रहा है. महीने के पहले सप्ताह में लोगों ने मई-जून जैसी गर्मी महसूस की, लेकिन 15 मार्च के बाद अचानक मौसम बदल गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 15 मार्च से बारिश और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गए हैं, जिससे तापमान में गिरावट आई. 24 मार्च की सुबह 6 बजे तापमान 18°C दर्ज हुआ और मौसम ठंडा बना हुआ है.

मार्च के पहले सप्ताह की गर्मी के बाद 18, 19, 20 और 23 मार्च को लगातार बारिश और बादलों ने ठंडक बढ़ा दी. वर्तमान में अधिकतम तापमान 29–31°C के बीच है, जबकि न्यूनतम 14–16°C के आसपास है. 24 मार्च को आर्द्रता 76% थी और हल्की हवाएं चल रही थीं. दिनभर बादल छाए रहने से धूप कम रही और मौसम सुहावना बना हुआ है.

25 मार्च को फिर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 25 मार्च को फिर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. 26 और 27 मार्च को रुक-रुक कर बारिश और ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान और घट सकता है. 28 मार्च को बादल छाए रहेंगे और 29 मार्च को फिर बारिश की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान करीब 29°C तक रह सकता है.

गर्मी बढ़ने की संभावना कम

स्काईमेट वेदर के अनुसार, अप्रैल के पहले सप्ताह तक हीटवेव की संभावना नहीं है और मौसम सामान्य से थोड़ा ठंडा रह सकता है. लगातार बारिश के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है; AQI 400–500 से गिरकर 122–150 के बीच आ गया है. उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा, जिससे फिलहाल गर्मी बढ़ने की संभावना कम है.

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