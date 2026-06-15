New Delhi Weather : दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सुबह के समय गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा और आसपास के कई इलाकों में हुई बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया। वहीं दोपहर के दौरान तेज हवाओं और धूल भरी आंधी ने पूरे क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल दिया।
सुबह की बारिश से मिली राहत
दिन की शुरुआत हल्की से मध्यम बारिश के साथ हुई, जिससे पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी और उमस में कमी दर्ज की गई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई और लोगों को राहत महसूस हुई। कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलकर सुहावने मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए।
दोपहर में छाए काले बादल, चली तेज आंधी
दोपहर बाद नोएडा, दिल्ली और एनसीआर के अन्य हिस्सों में अचानक मौसम बदल गया। आसमान में घने काले बादल छा गए और कई स्थानों पर तेज धूल भरी आंधी चली। तेज हवाओं के कारण गर्मी का असर काफी हद तक कम हो गया और वातावरण में ठंडक महसूस की गई।
रविवार को गर्मी ने किया था बेहाल
इससे पहले रविवार को दिल्ली-एनसीआर में लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा था। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम था। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 4.8 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई थी।
अगले सप्ताह फिर बढ़ सकती है गर्मी
मौसम विभाग का अनुमान है कि मौजूदा राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। अगले एक सप्ताह के दौरान दिल्ली-एनसीआर में तेज धूप निकलने की संभावना है। 20 जून तक अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके चलते एक बार फिर लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार दोपहर और शाम के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई थी। दिनभर देखने को मिले मौसम के बदलाव ने विभाग के पूर्वानुमान को सही साबित किया।
ये भी पढ़ें – पटियाला पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को 10 पिस्तौल समेत किया गिरफ्तार, बड़ी वारदात टली
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप