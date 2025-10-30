Delhi NCR

दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को दी राहत, त्योहारों के बाद सुबह जल्दी चलेगी पहली मेट्रो, बढ़ेंगे फेरे

Ajay Yadav30 October 2025 - 8:57 AM
Delhi Metro :
दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को दी राहत, त्योहारों के बाद सुबह जल्दी चलेगी पहली मेट्रो, बढ़ेंगे फेरे

Delhi Metro : दिवाली और छठ पूजा मनाकर दिल्ली लौट रहे यात्रियों के लिए डीएमआरसी ने बड़ी राहत दी है. त्योहारों के बाद घर वापसी करने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया है. यह बदलाव अगले पांच दिनों, यानी 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक लागू रहेगा.

डीएमआरसी के अनुसार, भीड़ नियंत्रण और यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सुबह के समय अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी. इस दैरान नई दिल्ली (येलो लाइन) और आनंद विहार ISBT ब्लू और पिंक लाइन से पहली मेट्रो ट्रेन सामान्य समय से पहले, सुबह 5:15 पर चलेगी.

GRAP लागू हुआ तो बढ़ेंगे फेरे

डीएमआरसी के इस ऐलान से विशेष रूप से बाहर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आने वाले उन यात्रियों को फायदा होगा, जो लंबी दूरी की ट्रेनों से दिल्ली पहुंच रहे हैं. इन यात्रियों को सुबह जल्दी मेट्रो मिल जाने से उन्हें दिल्ली के अन्य हिस्सों में उन्हें जाने में आसानी होगी.

डीएमआरसी ने बताया है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा सामान्य रूप से उपलब्ध रहेगी और मेट्रो के यात्री 3 नवंबर तक इस विशेष टाइम टेबल का फायदा उठा सकते हैं.

कार्यदिवसों में 40 अतिरिक्त फेरे

दिल्ली मेट्रो ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष पहल की है. डीएमआरसी ने कार्यदिवसों में 40 अतिरिक्त फेरे चलाने की निर्णय लिया है, ताकि लोग निजी वाहनों की बजाय मेट्रो से सफर करें. इस कदम से ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में कमी आने की उम्मीद है. साथ ही, यदि दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने पर GRAP का तीसरा चरण लागू होता है, तो मेट्रो के अतिरिक्त फेरों की संख्या बढ़ाकर 60 तक की जा सकती है.

