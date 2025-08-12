Uttar Pradesh

फतेहपुर में मकबरे और मंदिर को लेकर विवाद, मायावती ने यूपी सरकार से साम्प्रदायिक तनाव रोकने की अपील की

Ajay Yadav12 August 2025 - 12:58 PM
2 minutes read
Mayawati Reaction :
फटाफट पढ़ें

  • फतेहपुर में मकबरे को मंदिर बताकर हंगामा
  • मायावती ने जताई चिंता, कार्रवाई की मांग
  • आपसी सौहार्द बिगाड़ने से सरकार रोके
  • 150 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज
  • इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

Mayawati Reaction : हिन्दू संगठनों के सदस्यों ने एक मकबरे को हिन्दू मंदिर नाम देकर उस पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर तोड़फोड़ की और पूजा अर्चना की. जिससे दो समुदायों में तनाव की स्थिति बन गयी है.

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मकबरे और मंदिर को लेकर चल रहे विवाद पर गहरी चिंता जताई है. मंगलवार सुबह अपने आधिकारिक ट्वीट में मायावती ने यूपी सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने और साम्प्रदायिक तनाव को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की अपील की है. मायावती ने कहा कि सरकार को किसी भी समुदाय को ऐसे कदम उठाने से रोकना चाहिए, जो आपसी भाईचारा और सद्भाव को बिगाड़े.

मायावती ने ट्वीट कर जताई गहरी चिंता

मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मकबरे और मन्दिर को लेकर चल रहे विवाद पर सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी समुदाय को ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देना चाहिये जिससे साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो जाये तथा आपसी भाईचारा व सद्भाव भी बिगड़े. सरकार इस मामले को जरूर गम्भीरता से ले तथा जरूरत पड़ने पर सख्त कदम भी उठाये.

फतेहपुर में मकबरे को लेकर बवाल

सोमवार को फतेहपुर में हिन्दू संगठन के सदस्यों ने एक मकबरे को हिन्दू मंदिर बताकर उस पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर तोड़फोड़ और पूजा अर्चना की. जिससे दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गयी है. मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाकर स्थिति को शांत किया. लेकिन अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात

फतेहपुर पुलिस ने अब तक इस मामल में 150 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई है, जिन्हें मकबरे पर हनुमान चालीसा का पाठ करने, तोड़फोड़ करने और साम्प्रदायिक तनाव फैलाने का दोषी माना गया. कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन संख्या को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी पुलिस प्रशासन ने नहीं दी है. फिलहाल तनाव को देखते हुए परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनसेवा संकल्प, कोई मरीज इलाज से वंचित नहीं रहेगा

