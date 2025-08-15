Uttar Pradesh

सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं

Ajay Yadav15 August 2025 - 9:17 AM
CM Yogi Adityanath :
• सीएम ने जन्माष्टमी पर संदेश दिया
• धर्म और न्याय की स्थापना पर जोर
• पुलिस थानों में भक्तिभाव से मनाने को कहा
• भजन-कीर्तन और झांकी का आयोजन करें
• सुरक्षा और पुलिस तैनाती का निर्देश

CM Yogi Adityanath : आज यहां जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का धरती पर अवतरण धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के साथ-साथ अधर्म, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है. भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता के माध्यम से ज्ञान, कर्म एवं भक्ति योग का जो संदेश दिया, उसकी प्रासंगिकता आज भी शाश्वत है.

भजन-कीर्तन और झांकी का आयोजन करें

मुख्यमंत्री ने सभी कारागारों, पुलिस थानों तथा रिजर्व पुलिस लाइन्स में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व परम्परागत भक्तिभाव से मनाने के निर्देश दिये हैं, उन्होंने कहा कि इस अवसर पर भजन-कीर्तन तथा झांकी के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं.

मुख्यमंत्री ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों और अन्य आयोजन स्थलों पर सुरक्षा, सफाई तथा अन्य व्यवस्थाएं सुचारु रूप से सुनिश्चित करने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनात करने के निर्देश दिए हैं.

