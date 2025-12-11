Haryana

सोनीपत में सीएम सैनी ने अंत्योदय मेला में गरीब परिवारों के उत्थान पर दिया संबोधन

Ajay Yadav11 December 2025 - 3:47 PM
Haryana News :
सोनीपत में सीएम सैनी ने अंत्योदय मेला में गरीब परिवारों के उत्थान पर दिया संबोधन

Haryana News : सोनीपत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित अंत्योदय मेला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम में संबोधन दिया. सोनीपत की ऐतिहासिक भूमि पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण के तहत मेला आयोजित किया गया. उद्घाटन करते हुए अधिकारियों और लोगों ने इस आयोजन पर गर्व की अनुभूति व्यक्त की.

अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का पहला चरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अंतिम खड़े व्यक्ति के उत्थान को सरकार ने अपनी प्राथमिकता बनाया है. मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का पहला चरण वर्ष 2021 में शुरू किया गया था. मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार और जीवन स्तर सुधारने की एक समग्र पहल है. पहले चरण में कुल 166 स्थलों पर मेलों का आयोजन किया गया था.

योजना की किश्तें और उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश की बहनों के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है. इस योजना की दो किस्तें अब तक जारी की जा चुकी हैं. सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा हमारी सरकार का संकल्प है. आज 509 गरीब परिवारों को मकान देने का काम किया जाएगा. हमारी सरकार गरीबों के सशक्तिकरण और मजबूती के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है.

