350वीं शहादत पर CM मान और केजरीवाल ने संगत के साथ की अरदास

Ajay Yadav26 November 2025 - 10:46 AM
2 minutes read
350वीं शहादत पर CM मान और केजरीवाल ने संगत के साथ की अरदास

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को संगत में शामिल होकर प्रदेश की तरक्की और भाईचारे की खुशहाली के लिए अरदास की. दोनों नेताओं ने गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा दल छावनी में श्री गुरु तेग बहादुर जी और सिख शहीदों -भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला के 350वें शहादत दिवस पर आयोजित श्री अखंड पाठ साहिब के भोग समारोह में शामिल हुए और श्रद्धा से नमन किया.

दोनों नेता शुक्राने के लिए पहुंची बड़ी संख्या में संगत के साथ शामिल हुए और सबकी भलाई के लिए अरदास की. दोनों नेताओं ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस संबंधी आयोजनों के दौरान सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए गर्व की बात है.

गुरुओं ने अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया

इस मौके पर मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि सिख धर्म ने पूरी दुनिया को बराबरी और इंसाफ का संदेश दिया है, उन्होंने बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर व्यक्ति के लिए भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों का मार्गदर्शन करते हैं. दोनों नेताओं ने कहा कि पंजाबियों, खासकर सिखों को, अपने महान गुरुओं से साहस और बलिदान की भावना विरासत में मिली है, जिन्होंने हमेशा अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की सीख दी है.

लाखों लोगों की उम्मीदों के मुताबिक तैयारी

मुख्यमंत्री और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा सुरक्षित रखे. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में करोड़ों लोग चाहते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस उनकी सर्वोच्च कुर्बानी के अनुरूप भव्य तरीके से मनाया जाए. अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि दुनिया भर के लाखों-करोड़ों लोगों की उम्मीदों के अनुसार राज्य सरकार ने आयोजनों को यादगार बनाने के लिए विनम्र प्रयास किए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार और पंजाब के लोग इस शानदार और पवित्र ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनकर स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं.

