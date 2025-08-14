फटाफट पढ़ें

500 पंचायत घरों और सेवा केंद्रों का शिलान्यास

पंचायतें गांवों के विकास का केंद्र बनेंगी

55,000 नौकरियां दी गईं

ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई

भ्रष्टाचार खत्म कर रंगला पंजाब बनाएंगे

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पूरे प्रदेश में 125 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 500 आधुनिक पंचायत घरों और कॉमन सर्विस सेंटरों (आम सेवा केंद्र) के निर्माण का वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया.

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पंचायत घर और कॉमन सर्विस सेंटर बनाने का यह प्रोजेक्ट फतेहगढ़ साहिब की पवित्र धरती से शुरू किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि 2800 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक पंचायत घर और एक कॉमन सर्विस सेंटर बनाया जाएगा, उन्होंने बताया कि एक पंचायत घर बनाने की लागत 20 लाख रुपए और एक कॉमन सर्विस सेंटर की लागत 5 लाख रुपए होगी. भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले चरण में 500 गांवों में पंचायत घर और सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं.

बिना पंचायत घर वाले गांवों में नया प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन गांवों का चयन किया गया है, जहां अब तक कोई पंचायत घर नहीं है, उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट ग्रामीणों को कई सुविधाएं प्रदान करेगा, उन्होंने कहा कि पंचायत घर केवल एक कार्यालय नहीं होगा, बल्कि गांव के विकास के लिए विचार-विमर्श और योजना का केंद्रीय आधार होगा. भगवंत सिंह मान ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में डिजिटल क्रांति के साक्षी बनेंगे, जिससे ग्रामीणों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं तक आसान पहुंच बनाने में मदद मिलेगी.

पंचायतों के लिए साझा मंच बनेगा यह प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के डिजिटल युग में सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, शैक्षिक संस्थानों में दाखिला, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना और अन्य कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि ये कॉमन सर्विस सेंटर इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. भगवंत सिंह मान ने यह भी उम्मीद जताई कि यह प्रोजेक्ट पंचायतों को एक स्थान पर इकट्ठा होने और सामूहिक निर्णय लेने के लिए साझा मंच प्रदान करेगा.

मुख्यमंत्री ने दुख जताया कि भले ही पंचायतों को लोकतंत्र की नींव कहा जाता है, लेकिन पहले उनके बैठने के लिए उचित स्थान भी नहीं था. हालांकि, उन्होंने कहा कि अब पंजाब हर क्षेत्र में बदलाव देख रहा है क्योंकि आम लोगों के काम हो रहे हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के 90 प्रतिशत घरों को जीरो बिजली बिल मिल रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है.

युवाओं को 55,000 सरकारी नौकरियां

मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि नहरी पानी अब पहली बार प्रदेश में टेलों तक पहुंचा है, उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालने के बाद पूरे पंजाब में 15,947 खालियों और कस्सियों को पुनर्जनन किया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, जिसके कारण राज्य सरकार इस समस्या को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, उन्होंने कहा कि अब तक युवाओं को लगभग 55,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं, उन्होंने कहा कि ये नौकरियां पूरी योग्यता के आधार पर बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के दी गई हैं.

ड्रग माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री की सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग माफिया को पिछली सरकारों ने संरक्षण दिया था, लेकिन उनकी सरकार ने युद्ध नशे के विरुद्ध शुरू किया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे की बुराई को खत्म करने के लिए रणनीति बनाई गई है और अब नशे के खिलाफ आर-पार की जंग शुरू हो चुकी है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशे की सप्लाई लाइन तोड़ने के साथ-साथ इस अपराध में शामिल बड़े माफियाओं को जेल भेजा है, उन्होंने कहा कि अब नशा तस्करों की संपत्ति जब्त कर नष्ट की जा रही है.

नशा विरोधी मुहिम को मिला जनसमर्थन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने इस मुहिम का दिल से समर्थन किया है, जो अब एक जन आंदोलन में बदल गया है, उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि फतेहगढ़ साहिब जिले की 700 पंचायतों ने अपने गांवों को नशे की लानत से बचाने का संकल्प लेते हुए प्रस्ताव पारित किए हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब लोगों के सक्रिय सहयोग से पंजाब पूरी तरह नशा मुक्त राज्य बन जाएगा.

पारंपरिक पार्टियों में आपसी संघर्ष और सत्ता की लड़ाई

पारंपरिक पार्टियों के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राजनीतिक पार्टियां आपसी फूट का शिकार हैं, जहां हर नेता सत्ता हथियाने के लिए हाथ-पैर मार रहा है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं के पास प्रदेश के भले के लिए कोई एजेंडा नहीं है क्योंकि वे केवल सत्ता के लालच में राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल में कई धड़े सत्ता हासिल करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं ताकि वे प्रदेश के खजाने की दौलत लूट सकें, जबकि वर्तमान सरकार ईमानदारी से प्रदेश के विकास और लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है.

गलत नीतियों से युवा विदेश गए, अब लौट रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नेताओं की गलत नीतियों ने प्रदेश को बर्बादी की ओर धकेल दिया था, जिसके कारण निराश हुए युवा विदेश चले गए हैं, उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में उल्टा रुझान देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रदेश के युवा पंजाब की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब आर्थिक प्रगति के नए युग की शुरुआत कर रहा है क्योंकि अब सरकार नेताओं की नहीं, बल्कि आम आदमी की सरकार है.

78 साल बाद भी आजादी के लाभ नहीं पहुंचे

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी आजादी के लाभ हर घर तक नहीं पहुंचे. भगवंत सिंह मान ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने नशा फैलाने, जनता को लूटकर दौलत इकट्ठा करने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और अन्य बुराइयों के लिए आजादी का दुरुपयोग किया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि शहीदों के सपने अभी भी साकार नहीं हुए क्योंकि इन लोगों ने इसके लिए कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किए.

शहीदों के सपनों को साकार करने में जुटी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आजादी का लाभ हर घर तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि अब आम आदमी का काम सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत के हो रहा है, आम परिवारों के बच्चे अधिकारी बन रहे हैं, पुलिस थानों में बिना भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार रंगला पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

पंजाब में अभूतपूर्व बदलाव के प्रयास जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण पंजाब आज अभूतपूर्व बदलाव का साक्षी बन रहा है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि भले ही पहले की सरकारों के दौरान पंजाब को हर क्षेत्र में अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी सरकार खुशहाल और प्रगतिशील पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा कि तीन साल तक पिछली सरकारों की कुप्रबंधन को ठीक करने के बाद राज्य सरकार अब पंजाब की पुरातन शान बहाल करने के रास्ते पर है. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे.

