Punjab

CM भगवंत मान ने सड़क निरीक्षण में खामियां पाई, ठेकेदार को नोटिस और भुगतान रोकने के आदेश दिए

Ajay Yadav12 December 2025 - 8:37 AM
4 minutes read
CM Bhagwant Mann :
CM भगवंत मान ने सड़क निरीक्षण में खामियां पाई, ठेकेदार को नोटिस और भुगतान रोकने के आदेश दिए

CM Bhagwant Mann : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पटियाला जिले में रीतखेड़ी लिंक रोड के निर्माण में अनियमितताएं पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उसकी सभी अदायगियां तुरंत रोकने के आदेश दिए. जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री ने आज तीन निर्माणाधीन सड़कों की जांच की, जिनमें से दो सड़कों का निर्माण कार्य सही पाया गया, जबकि एक सड़क के निर्माण में खामी पाई गई.

मुख्यमंत्री ने सड़कों पर नोटिस और रोक दी

निर्माणाधीन सड़क का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने सड़क के नमूने लेने के बाद निर्धारित मानकों का पालन न करने पर कड़ी नाराजगी जताई, उन्होंने अधिकारियों को ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसका भुगतान फौरन रोकने के निर्देश दिए. भगवंत सिंह मान ने पटियाला जिले में ही निर्माणाधीन पटियाला-सरहिंद सड़क का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को सड़क के नमूनों की लैबोरेटरी जांच करवाने को कहा. इसके अलावा उन्होंने फतेहगढ़ साहिब जिले में रुड़की से रिउंणा पलैन रोड की भी जांच की.

मुख्यमंत्री ने सड़क जांच जारी रखी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निर्माणाधीन सड़कों की जांच का उद्देश्य पूरे प्रदेश में बन रही सड़कों की गुणवत्ता की जांच करना है, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बहुत बड़ी राशि खर्च कर रही है, इसलिए यह मुहिम प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें बनाने को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे आने वाले दिनों में भी यह औचक जांच जारी रखेंगे क्योंकि वे यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि जनता के पैसे का सही उपयोग हो.

मुख्यमंत्री ने सड़क गुणवत्ता पर जोर दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह औचक जांच इसलिए की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क निर्माण के लिए आने वाला पैसा सही ढंग से खर्च हो और सड़कें बेहतरीन सामग्री से बनें. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को उचित तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सीवरेज लाइनें, पीने के पानी की पाइपें, फाइबर और अन्य सभी काम सड़क निर्माण से पहले ही पूरे हो जाएं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे पूरे प्रदेश में नई बनी सड़कों को न्यूनतम नुकसान होगा, जिससे जनता के पैसे का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित होगा.

मुख्यमंत्री ने जनता से सड़क निगरानी की अपील की

लोगों से जोरदार अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे सड़क निर्माण के चल रहे कार्य की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का आग्रह किया क्योंकि यह लोगों की अपनी संपत्ति है, उन्होंने कहा कि आम जनता को इस काम की निगरानी करनी चाहिए और यदि कोई अनियमितता होती है तो उसे प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए. भगवंत सिंह मान ने काम में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया.

मुख्यमंत्री ने सड़क गुणवत्ता पर जोर दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि सरकार ने प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया है, जिसमें कुल 16,209 करोड़ रुपए की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य है, उन्होंने कहा कि अगले साल के अंत तक प्रदेश सरकार पंजाब के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में कुल 16,209 करोड़ रुपए की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कें बना लेगी. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन सभी सड़कों के निर्माण के साथ 5 साल की देखभाल-संबंध की शर्त जोड़ी गई है, जिससे विश्व स्तरीय सड़क सुरक्षा मानकों के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता के मानक भी सुनिश्चित होंगे.

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों पर जोर दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य प्रदेश में बेहतर सड़कें उपलब्ध कराना और ग्रामीण मूलभूत संरचना को मजबूत करना है, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले ही 4,092 करोड़ रुपए की कुल लागत से 19,373 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया है, उन्होंने कहा कि इस साल बाढ़ से हुई व्यापक तबाही के कारण कई क्षेत्रों में सड़कों को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत की है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि चल रहे सड़क प्रोजेक्टों में 5 साल की मेंटेनेंस की धारा जोड़ी गई है ताकि सड़कें लंबे समय तक ठीक रहें. साथ ही सड़कों पर चमकदार धारियां, किनारों पर निशान, दिशा-सूचक और विश्व स्तरीय सुरक्षा मानक सुनिश्चित किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण लक्ष्य का किया ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पंजाब के लोगों की बेहतर सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. इसी के तहत पंजाब सरकार ने पीएमबी, पीडब्ल्यूडी, शहरी स्थानीय निकायों सहित कई एजेंसियों और जन प्रतिनिधियों को इस प्रदेश स्तरीय व्यापक मुहिम से जोड़ा है, उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार ने पंजाब में सभी सड़कों का विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर मरम्मत और अपग्रेड होने वाली सड़कों की पहचान की है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब प्रदेश सरकार ने अगले साल के अंत तक 16,209 करोड़ रुपए की कुल लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है.

मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण में सख्ती की

भगवंत सिंह मान ने कहा कि मुख्यमंत्री की फ्लाइंग स्क्वायड सड़कों की गुणवत्ता की लगातार निगरानी कर रही है और घटिया सामग्री के उपयोग की कई शिकायतें मिलने पर कुछ ठेकेदारों के ठेके रद्द कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि कोई ठेकेदार घटिया काम करता पाया जाता है या कोई कर्मचारी इसमें शामिल होता है तो उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार करदाताओं के पैसे का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस काम में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी.

ये भी पढ़ें- हनुमानगढ़ में इथेनॉल प्लांट को लेकर झड़प, 14 से अधिक गाड़ियां फूंकी, इंटरनेट बंद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav12 December 2025 - 8:37 AM
4 minutes read

Related Articles

Photo of अमृतसर में 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी स्कूल बंद, सर्च ऑपरेशन जारी

अमृतसर में 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी स्कूल बंद, सर्च ऑपरेशन जारी

12 December 2025 - 3:11 PM
Photo of पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव : ड्राई डे लागू, 44,000 पुलिस तैनात

पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव : ड्राई डे लागू, 44,000 पुलिस तैनात

12 December 2025 - 9:47 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 285वें दिन पंजाब पुलिस ने 85 तस्करों को 2 किलो हेरोइन सहित किया काबू

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 285वें दिन पंजाब पुलिस ने 85 तस्करों को 2 किलो हेरोइन सहित किया काबू

12 December 2025 - 9:13 AM
Photo of जिला परिषद और पंचायत चुनाव: 44 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित

जिला परिषद और पंचायत चुनाव: 44 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित

11 December 2025 - 12:05 PM
Photo of अमृतसर में बड़ा ड्रग कार्टेल भंडाफोड़, 4 किलो ICE और 1 किलो हेरोइन सहित तीन तस्कर गिरफ्तार

अमृतसर में बड़ा ड्रग कार्टेल भंडाफोड़, 4 किलो ICE और 1 किलो हेरोइन सहित तीन तस्कर गिरफ्तार

11 December 2025 - 11:16 AM
Photo of आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही पंजाब का सर्वपक्षीय विकास- बरसट

आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही पंजाब का सर्वपक्षीय विकास- बरसट

11 December 2025 - 10:28 AM
Photo of अमृतसर पुलिस ने विदेशी नेटवर्क से जुड़े 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, 4.083 किग्रा ICE और 1.032 किग्रा हेरोइन बरामद

अमृतसर पुलिस ने विदेशी नेटवर्क से जुड़े 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, 4.083 किग्रा ICE और 1.032 किग्रा हेरोइन बरामद

11 December 2025 - 9:36 AM
Photo of पंजाब पुलिस ने नशा विरोधी अभियान में 84 तस्करों को किया गिरफ्तार, बरामद 4 किलो ICE और 1.7 किलो हेरोइन

पंजाब पुलिस ने नशा विरोधी अभियान में 84 तस्करों को किया गिरफ्तार, बरामद 4 किलो ICE और 1.7 किलो हेरोइन

11 December 2025 - 9:13 AM
Photo of सीएम भगवंत सिंह मान ने जापान और कोरिया दौरे में पंजाब के लिए निवेश और विकास के नए अवसर खोजे

सीएम भगवंत सिंह मान ने जापान और कोरिया दौरे में पंजाब के लिए निवेश और विकास के नए अवसर खोजे

11 December 2025 - 8:01 AM
Photo of गतका खेल को मानकीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम, चंडीगढ़ में शुरू हुआ राष्ट्रीय रिफ्रेशर कोर्स

गतका खेल को मानकीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम, चंडीगढ़ में शुरू हुआ राष्ट्रीय रिफ्रेशर कोर्स

10 December 2025 - 6:10 PM
Back to top button