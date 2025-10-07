फटाफट पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई पर हमला करने की कोशिश

मायावती ने घटना को शर्मनाक और निंदनीय बताया

अखिलेश यादव बोले, यह प्रभुत्ववादी सोच का नतीजा

इमरान मसूद ने इसे दलित विरोधी मानसिकता कहा

आरोपी वकील को सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर पकड़ा

UP News : सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई पर सोमवार को हमले की कोशिश की गई. जिसके बाद कई सियासी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई और इस घटना को शर्मनाक बताते हुए मामले को संज्ञान में लेने की मांग की.

भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री बी. आर. गवई के साथ आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन पर अभद्रता करने की कोशिश अति-दुखद तथा इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निन्दा की जाये वह कम है। सभी को इसका उचित व समुचित संज्ञान ज़रूर लेना चाहिये। — Mayawati (@Mayawati) October 6, 2025

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- ‘भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के साथ आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन पर अभद्रता करने की कोशिश अति-दुखद तथा इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है. सभी संबंधित पक्षों को इसका उचित और समुचित संज्ञान जरूर लेना चाहिये.’

अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया

वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि पीडीए समाज का अपमान करने वाले ऐसे असभ्य लोग दरअसल अपने दंभ और अहंकार के प्रभाव में रहते हैं. उनकी प्रभुत्ववादी मानसिकता नफरत को जन्म देती है, जो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जितनी घातक है, उतनी ही समाज के सबसे कमजोर और अंतिम व्यक्ति के लिए भी.

कुछ लोगों के हाथ में जाकर तो जूता भी अपमानित महसूस करता है।



पीडीए समाज का अपमान करनेवाले ऐसे असभ्य लोग दरअसल अपने दंभ और अहंकार के मारे होते हैं। इनकी प्रभुत्ववादी सोच नफ़रत को जन्म देती है, जो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जितनी होती है, उतनी ही समाज के… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 6, 2025

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे लोग वर्चस्ववाद की गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं. उन्होंने लिखा, हम इसलिए कहते हैं कि पीडीए का मतलब है ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’. पीडीए समाज की उदारता और भलमनसाहत दिखाते हुए ऐसे लोगों को माफ किया है, लेकिन इस हद तक अपमान सहने के बाद अब पीडीए समाज और नहीं सहेगा.

इमरान मसूद ने भी इस घटना की निंदा की

वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि यह देश के इतिहास में ये एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, एक दलित का बेटा सीजेआई बना है, ये इन्हें पसंद नहीं हो रहा है. दलित और मुसलमान होना जैसे गाली देना. देश संविधान से चलेगा, संविधान में सबके अधिकार सुरक्षित हैं. सनातन तो प्रेम का धर्म है आप तो नफरत ही नफरत फैला रहे हैं.

आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील राकेश किशोर ने सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाते, सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए और आरोपी को तुरंत पकड़कर कोर्टरूम से बाहर ले गए.

