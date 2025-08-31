फटाफट पढ़ें

इवेंट में पवन सिंह की हरकत पर बवाल मचा

अंजलि राघव ने इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया

पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी

पत्नी ज्योति सिंह ने भी दर्द भरा पोस्ट लिखा

•पहली पत्नी की आत्महत्या के बाद दूसरी शादी विवादों में

Pawan Singh Controversy : भोजपुरी स्टार पवन सिंह विवादों में घिर गए हैं. हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक इवेंट के दौरान उन्होंने एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर को छुआ, जिससे बवाल मच गया. हर तरफ उनकी आलोचना हुई. एक्ट्रेस ने तो इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान तक कर दिया. अब पवन सिंह ने उनसे माफी मांगते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और लिखा कि उनका इरादा गलत नहीं था, सभी कलाकार हैं, फिर भी बुरा लगा हो तो माफी मांगते हैं.

पवन सिंह ने इंस्टाग्राम स्टेटस पर अंजलि राघव से माफी मांगी है, उन्होंने लिखा है, ‘अंजलि जी व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव नहीं देख पाया, जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बुरा लगा, मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इंटेंशन (इरादा) नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं. पवन सिंह ने आगे लिखा, ‘इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं.

स्टेज पर अंजलि और पवन सिंह मौजूद थे

इससे पहले पवन सिंह ने अपनी एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, उन्होंने क्रिप्टिक नोट में लिखा, ‘एक कहावत है- जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पराई’ यानी जिसे दर्द या तकलीफ होती है, वही उसका अनुभव कर सकता है.

लखनऊ में एक प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर अंजलि राघव और पवन सिंह मौजूद थे. जब अंजलि दर्शकों से बातचीत कर रही थीं, तभी पवन ने उनकी कमर पर हाथ रखा और कहा कि कुछ लगा है. इस पर अंजलि उनकी हरकत देख हंस दीं.

स्टेज पर जो हुआ बाद में बहुत बुरा लगा

बाद में अंजलि राघव सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उस समय स्टेज पर उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बाद में जब उन्हें पूरी बात का अहसास हुआ, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना से वह बहुत हताश और निराश होकर वो भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रही हैं.

ज्योति सिंह ने भी एक दर्द भरा पोस्ट शेयर किया

इस विवाद के बीच ही पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी एक दर्द भरा पोस्ट शेयर किया, उन्होंने बताया कि वो कई महीनों से अपने पति से बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कॉल या मैसेज का जवाब नहीं मिल रहा है. वो मिलने से भी मना कर चुके हैं. ऐसे में उन्हें आत्मदाह के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा है. उन्होंने पवन से पति धर्म निभाने की अपील की.

बता दें कि पवन सिंह की पहली शादी साल 2014 में नीला सिंह (नीलम सिंह) से हुई थी. साल 2015 में उन्होंने शादी के ठीक एक साल बाद आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद, 2018 में पवन ने बलिया में ज्योति सिंह से दूसरी शादी की. हालांकि, उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां बनी हुई हैं. साल 2022 में पवन ने ज्योति से तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन मामला अभी तक फाइनल नहीं हुआ है.

