Bihar News : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर लालू-राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधते नजर आए. शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) को एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत 10 लाख महिलाओं को डीबीटी से 10-10 हजार रुपये भेजने की घोषणा की. संबोधन के दौरान नीतीश कुमार ने पूर्ववर्ती सरकार पर तंज कसते हुए कहा, “पहले की सरकार में क्या हुआ था जी… याद करिए न कुछ नहीं किया.”

हम सबके लिए काम करते रहेंगे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “जो काम शुरू किया हम लोगों ने किया. तो आगे भी किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं. सबके लिए काम करेंगे. पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है. केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है.” इससे पहले कई जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ी महिलाओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, “आप जानते हैं कि इस बार बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत देकर एनडीए को जिताया है. हम लोगों को अगले 5 साल तक बिहार की सेवा करने का अवसर मिला है. इसके लिए मैं आप सभी महिलाओं और पूरे बिहारवासियों का धन्यावाद करता हूँ.

महिला रोजगार योजना से 1.56 करोड़ को लाभ

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज ‘महिला रोजगार योजना’ के तहत अपनी पसंद का काम करने के लिए दस लाख महिलाओं को 10-10 हजार रूपये की सहायता राशि भेजी जा रही है. इससे पहले 1 करोड़ 46 लाख महिलाएं इस लाभ को पा चुकी हैं. आज की किश्त के साथ कुल 1 करोड़ 56 लाख महिलाएं इस योजना का फायदा उठा लेंगी. उन्होंने कहा कि इस योजना से काफी संख्या में महिलाओं ने अपनी पसंद का रोजगार शुरू किया है. जो महिलाएं अपना काम अच्छे से करेंगी उन्हें भविष्य में 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी.

महिलाओं को अगले माह मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिन परिवारों की महिलाएं अभी इस योजना से वंचित हैं, उन्हें भी अगले महीने तक सहायता राशि दे दी जाएगी. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार शुरू से ही महिलाओं के लिए काम करती है. पंचायत और नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण और पुलिस विभाग में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला भी उनकी ही सरकार ने लिया था. सीएम ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं और आगे भी ऐसे प्रयास बिना रुके जारी रहेंगे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप