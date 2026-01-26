Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ की झांकी ने डिजिटल जनजातीय संग्रहालय थीम पर दिखाई आकर्षक प्रस्तुति

Ajay Yadav26 January 2026
Republic Day 2026 :
फटाफट पढ़े:

  • गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हुई
  • छत्तीसगढ़ की झांकी ने सबका ध्यान खींचा
  • झांकी में जनजातीय जीवनशैली दिखायी गई
  • इस साल की थीम है डिजिटल संग्रहालय
  • संस्कृति और तकनीक का मिश्रण प्रस्तुत किया गया

Republic Day 2026 : गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में छत्तीसगढ़ की झांकी ने अपनी अनोखी और आकर्षक प्रस्तुति से सभी का ध्यान खींचा. इस झांकी में जनजातीय समाज की जीवनशैली, पारंपरिक कला, लोकनृत्य, वेशभूषा और ऐतिहासिक विरासत की झलक प्रदर्शित की गई.

इस साल छत्तीसगढ़ की झांकी देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की थीम पर आधारित है. इसमें राज्य की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराएँ और आधुनिक तकनीक का संयोजन प्रभावशाली और सृजनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है.

